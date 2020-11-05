“ضبط” تردد قناة التلفزيون العربي sd،hd على هوت بيرد و”النايل سات”

تردد قناة العربي هي قناة اخبارية ومنوعة في تقديم محتوى البرامج المختلفة اجتماعية وصحفية وثقافية وترفيهية بطريقة عصرية وجذابة، تهدف القناة لمشاركة المعلومات وايجاد رؤية يجد فيها المشاهد تطلعاته الفكرية والسياسية لتكون بالتالي منبراً إعلامياً يواكب المستجدات في العالم وتطرحها بنقاشات وتحليلات ليبني من خلالها المشاهد آرائه. تبث قناة التلفزيوني العربي بشكل متواصل على مدار ال24 ساعة- وتتوفر قناة العربي على النايل سات والقمر الأوروبي هوت بيرد 13 شرق بدقة sd العادية القياسية وايضاَ بنظام تقنية hd عالية الجودة.

قناة التلفزيون العربي

يقع مقر الرئيسي للقناة في العاصمة لندن، ولها عدة فروع ومكاتب في دول عربية وغربية، وهي قناة تم اطلاقها في عام 2015 على يد المؤسس عباس ناصر، تنشط القناة في تغطية اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي فتعد قناة محترفة في صناعة الخبر بكل حيثياته مع سعي حثيث للوصول الى الحقيقة فقط، ومتاح الوصول لميزة البث المباشر لقناة العربي- اونلاين وذلك من خلال الموقع الرسمي، باعلى جودة، بدون تقطيع، على مدار 24/24 ساعة.

تاتي قناة العربي بمحتواها الاخباري عبر تقديم نشرات اخبارية على مدار الساعة، مع تخصيص حزمة برامج حوارية تناقش كل مستجد جديد على الساحة العربية والعالمية مدعماً بالتحليلات والاراء من خلال الشخصيات التي يتم استضافتها، مع مزايا الافلام الوثائقية التي تنتجها سياسية او اجتماعية وتاريخية.

كثفت قناة تلفزيون العربي من التغطية للانتخابات الرئاسية الامريكية التي يخوضها الرئيس الحالي دونالد ترامب ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، مع استمرارها في تغطية فرز الاصوات النهائية في كل الولايات. حيث يواصل بايدن تقدمه بفارق ضئيل على منافسه ترامب بعد فرز نحو ثلثي الأصوات.

تردد قناة التلفزيون العربي على نايل سات والهوت بيرد