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“ضبط” تردد قناة الجزائرية الثانية- canal algerie على هوت بيرد ونايل سات

بواسطة زكريا منير

تتواجد اشارة بث قناة canal algerie على القمر نايل سات وهوت بيرد وسهيل سات بمدار عرب سات. وقد تم اطلاق احدث تردد خاص بالقنوات الجزائرية. وتطلق القناة بثها على مدار 24 ساعة. وهي قنوات منبثقة المؤسسة الوطنية للتلفزيون، تدمج الجزائرية الثانية 2 برامج منوعة اجتماعية وثقافية وموسيقية واخبار وبرامج حوارية متعددة. وهي قناة عامة تبث معظم برامجها باللغة الفرنسية.

1 canal algerie
2 تردد قناة الجزائرية 2 على النايل سات
3 تردد قناة canal algerie على هوت بيرد

canal algerie

لاجل ايصال التنوع في المعرفة المهمة لدى المجتمع الجزائري يمكنك التنقل في برامج القناة الجزائرية للحصول على المحتوى المميز وزيادة المعلومات من خلالها والوصول ال الترفيه في شكل برامج فنية ومسلسلات حصرية مميزة بالهجة المغربية الدراجة.  امتلك قناة  (كنال ألجيري) تكنلوجيا متقدمة للمساعدة في زيادة انتاج البرامج وضمان تحقيقها الجودة العالية. وتتوفر canal algerie بدقة sd  القياسية العادية وكذلك بنظام البث hd عالية الجودة.

والى جانب البث على نايل سات القمر الاكثر استقطاباً، تتوفر القناة على القمر الأوروني هوت بيرد على اشارة تدعم صيغة الصورة HD فائقة الوضوح. يمكن رصد التردد في الجداول التالية.

تردد قناة الجزائرية 2 على النايل سات

                                                          قناة الجزائرية الثانية: canal algerie
القمر الصناعي: نايل سات 7.3°W، التردد 11680 أفقي H، معدل الترميز 27500،تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: sd،hd
القمر الصناعي: سهيل سات (مدار عرب سات 26 شرق)، التردد 11080 أفقي H، معدل الترميز 27500،تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: hd

تردد قناة canal algerie على هوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد- Hotbird 13C
التردد 12577
القطبية H أفقي
معدل الترميز 27500
تصحيح الخطأ FEC 3/4
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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