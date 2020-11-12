Take a fresh look at your lifestyle.


“ضبط” تردد قناة الشرق بلومبيرغ على هوت بيرد 13 شرقاً والنايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة بلومبيرغ العربية

تردد قناة الشرق بلومبيرغ Bloomberg Asharq انطلقت بتعاون مع المجموعة السعودية لللأبحاث والتسويق، وتهدف لتوفير المحتوى المرتبط بالإقتصاد وقطاع الأعمال من خلال تنظيم منظومة برامج دورية تناقش وتحلل وتكون مواكبة لآخر اخبار الإقتصاد وتطوراته لتشكل نموذجاً واعداً في الخدمة الإعلامية الإقتصادية إنطلاقا من مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتبث فضائياً على مدار 24 ساعة عبر ترددات البث على اقمار هوت بيرد ونايل سات.

1 قناة الشرق بلومبيرغ
2 تردد قناة الشرق بلومبيرغ على النايل سات
3 تردد قناة Bloomberg Asharq على هوت بيرد

قناة الشرق بلومبيرغ

تأسست قناة الشرق بلومبيرغ العربية Bloomberg Asharq من قبل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بالتعاون مع مجموعة بلومبيرغ اعلامية، وستكون منصة اعلامية تواكب الاحتياجات الإقتصادية من مستجدات وتحليلات واستعراض لبيانات الاسواق المالية، للنهوض بمحتوى اقتصادي متكامل يجذب الاقتصاديين ورجال الاعمال والمهتمين بالاستثمار عموماً لانها تشكل عنصرا مهماً يجمع الخبرة والتطور في تقنية المعلومات بما يخدم وصول محتوى اعلامي اقتصادي عالمي بما في ذلك الاخبار المترجمة من منصات بلومبيرغ.

وعلى منصات بلومبيرغ Bloomberg Asharq يتم بث البرامج والاخبار والمعلومات المنتجة بمساعدة مئات من شبكة المراسلين ل :بلومبيرغ” حول العالم. وصرح المدير ل الشرق” ان اي محتوى يتبع بلومبيرغ لن يتم تغييره او تحريره اذا كان فيه حساسيات اقليمية. لكن ما نعتقد انه مناسب للمنطقة فإننا نذيعه كما هو، وبخلاف ذلك، فإننا لا نأخذه، لكننا إما ان نأخذها بالكامل، أو لا نأخذها على الإطلاق.

ويمكن العثور على قناة الشرق بلومبيرغ على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11804، الإستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة الشرق بلومبيرغ على النايل سات

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز التصويب FEC
نايل سات ( Nilesat 7 west) 11804 أفقي h 27500 5/6

تردد قناة Bloomberg Asharq على هوت بيرد

  • القمر الصناعي هوت بيرد 13 شرقاً
  • الترميز: 27500
  • التردد: 11137
  • الإستقطاب: أفقي H
  • معامل تصويب الخطأ 3/4
  • إسم القناة على الرسيفر: Bloomberg Asharq TV
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

زلزال الكويت اليوم.. الشبكة الوطنية تُعلن عن تفاصيل الهزة الأرضية

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة كراميش على نايل سات تحت إسم KARMEESH

أخبار مصر

“ضبط” تردد قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات بدون حذف

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة الصينية العربية CATV على قمر نايل سات 7 غرب

أخبار مصر

“إرسال” تردد قناة الأولى المصرية al oula على قمر نايل سات hd

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة التلفزيون العربي sd،hd على هوت بيرد و”النايل…

أخبار مصر

“البحرين” موقع وزارة الصحة لمستجدات كورونا.. وقائمة صيدليات الفحص السريع…

أخبار مصر

إشارة تردد قناة مصر أم الدنيا على Nilesat 7 west

أخبار مصر

معنى اسم بتول.. شخصيتها وابرز الصفات لحاملة الاسم

أخبار مصر

رموز تردد قناة هوليود رعب على نايل سات 8.0°W الجديد


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.