“ضبط” تردد قناة الشرق بلومبيرغ على هوت بيرد 13 شرقاً والنايل سات

تردد قناة الشرق بلومبيرغ Bloomberg Asharq انطلقت بتعاون مع المجموعة السعودية لللأبحاث والتسويق، وتهدف لتوفير المحتوى المرتبط بالإقتصاد وقطاع الأعمال من خلال تنظيم منظومة برامج دورية تناقش وتحلل وتكون مواكبة لآخر اخبار الإقتصاد وتطوراته لتشكل نموذجاً واعداً في الخدمة الإعلامية الإقتصادية إنطلاقا من مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتبث فضائياً على مدار 24 ساعة عبر ترددات البث على اقمار هوت بيرد ونايل سات.

قناة الشرق بلومبيرغ

تأسست قناة الشرق بلومبيرغ العربية Bloomberg Asharq من قبل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بالتعاون مع مجموعة بلومبيرغ اعلامية، وستكون منصة اعلامية تواكب الاحتياجات الإقتصادية من مستجدات وتحليلات واستعراض لبيانات الاسواق المالية، للنهوض بمحتوى اقتصادي متكامل يجذب الاقتصاديين ورجال الاعمال والمهتمين بالاستثمار عموماً لانها تشكل عنصرا مهماً يجمع الخبرة والتطور في تقنية المعلومات بما يخدم وصول محتوى اعلامي اقتصادي عالمي بما في ذلك الاخبار المترجمة من منصات بلومبيرغ.

وعلى منصات بلومبيرغ Bloomberg Asharq يتم بث البرامج والاخبار والمعلومات المنتجة بمساعدة مئات من شبكة المراسلين ل :بلومبيرغ” حول العالم. وصرح المدير ل الشرق” ان اي محتوى يتبع بلومبيرغ لن يتم تغييره او تحريره اذا كان فيه حساسيات اقليمية. لكن ما نعتقد انه مناسب للمنطقة فإننا نذيعه كما هو، وبخلاف ذلك، فإننا لا نأخذه، لكننا إما ان نأخذها بالكامل، أو لا نأخذها على الإطلاق.

ويمكن العثور على قناة الشرق بلومبيرغ على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11804، الإستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة الشرق بلومبيرغ على النايل سات

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز التصويب FEC نايل سات ( Nilesat 7 west) 11804 أفقي h 27500 5/6

تردد قناة Bloomberg Asharq على هوت بيرد