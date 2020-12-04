“ضبط” تردد قناة الشروق Echorouk TV على نايل سات 7 غرب

قم بضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة الشروق الجزائرية، لامكانية استقبال البث المباشر للقناة على القمر الصناعي نايل سات 7 غرب. على مدار 24 ساعة، تبث القناة بإسم Echorouk TV وتقدم الكثير البرامج المتنوعة منها ماهو اخباري وديني ورياضي ومسابقات وترفيه. ونجحت في تقدم سلسلة الدراما التركية ويتم البحث عن القناة حاليا نظراً لعرضها مسلسل الحفرة، وهو مسلسل درامي تركي.

قناة الشروق الجزائرية

أنطلق أول بث لقناة الشروق Echrouk TV في عام 2011، من قبل مؤسسة الشروق الاعلامية، وتذيع برامج مختلفة منوعة يجد الجمهور اهتمامه فيها، حيث تعرض برامج فنية وغنائية ورياضية ومسابقات وبرامج الطبخ، نالت على اعجاب الجزائريين فباتت ضمن أولويات المشاهدة. وتتوفر القناة بدقة sd العادية القياسية وبنظام البث hd باعلى جودة.

تردد قنا الشروق تي في الجزائرية

قناة الشروق تي في: Echorouk TV القمر الصناعي: نايل سات، التردد 10922 عامودي V، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 7/8 الجودة:sd القمر الصناعي: Eutelsat 7 West A (مدار نايل سات)، التردد 10922 عامودي V، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 7/8 الجودة:sd، hd

يمكنك تثبيت قناة الشروق بمجرد تركيب رموز التردد- في الاعدادات المخصصة في جهاز الرسيفر الخاص بكم، بالضغط على القائمة أو menue،من جهاز التحكم،ثم الانتقال الى التركيب او installation، ثم تحديد القمر الصناعي المطلوب نختار مثلاً نايل سات، ثم نحدد البحث اليدوي، نضيف جميع رموز التردد من القطبية- معدل الرمز- معامل تصحي الخطأ، ثم نحفظ البيانات المدخلة، عن طريق الضغط على زر الأزق ثم Ok، ليتم البحث التلقائي عن قناة الشروق على الاقمار الصناعية. وتنزيل القناة بنجاح بدون تدخل منك لتكون متواجدة في قائمة القنوات لديك.