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“ضبط” تردد قناة الصينية العربية CATV على قمر نايل سات 7 غرب

بواسطة زكريا منير

تردد قناة العربية الصينية التي تبث عل القمر نايل سات تحت إسم CATV، تنطلق كوسيلة اعلامية صينية من أستديوهاتها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويهدف (تلفزيون الصين العربي) ليكون جسراً في بناء الروابط الاجتماعية والثقافية ودعم التبادل الحضاري والعلمي مع العالم العربي من خلال البرامج المختلفة التي تعد مصدر  غنياً للمعلومات، جنبا الى جنب الافلام الوثائقية المنتجة بطريقة الترجمة لدعم التفاعل المعرفي بسرعة اكبر.

1 قناة العربية الصينية
2 تردد قناة catv الصينية

قناة العربية الصينية

تحرص قناة الصينية العربية catv على توظيف المحتوى الحصري الملائم لاحتياجات الجمهور من المعرفة في كل مجالات الحياة من النهضة الثقافية والعلمية والفنية في الماضي والحاضر. تسخر قناة سي اي تي ف كل محتواها الافلامي لتطوير الثقافة عند العرب وربطهم بالحداثة الصينية على كل الأصعدة في نموذج مشرق اسيوي يمكن ان يحقق تدعيم تاثير معلوماتي- مع الشعوب الاخرى.

ويمكن العثور على قناة catv الصينية في بث مباشر على القمر الصناعي نايل سات7 غرب عند التردد 12227 أفقي، ترميز 27500،

تردد قناة catv الصينية

القمر  الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التصويب FEC
نايل سات ( sd ( 7°W Nilesat 12227 أفقي h 27500 5/6

وتاتي قناة العربية الصينية كشاشة مفضلة لمشاهدة المسلسلات الصينية الحديثة التي تعرض على شاشة البث “catv” بشكل مجاني بطريقة الترجمة للعربية في سلسلة تنال اعجاب المشاهدين من كل مكان للحصول على متعة مشاهدة المسلسلات والافلام الآسيوية ضمن مكتبة كبيرة من الانتاجات الدرامية المنتقاة بعناية لتناسب الذوق البصري للشعوب العربية ومحبي الافلام الاجنبية.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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