ضبط تردد قناة بطوط للاطفال 2021 على نايل سات لمتابعة سلسلة افلام الكارتون

تعتبر قناة بطوط كيدز من اسرع القنوات انتشاراً لتعدد محتواها عبر شاشة القناة المجانية، وتشهد عمليات بحث مكثفة عن تردد قناة بطوط للاطفال على الانترنت، لذلك حرصنا على نشر الترددات المرتبطة بالقناة، حيث تتميز القناة التلفزيونية بتخصيص عروض الرسوم المتحركة وافلام الانيمشن العالمية مع ادخال الدبلجة عليها، لكي يتمكن الاطفال من الوصول الى محتوى غني وهادف يكون اكثر انسجاماً مع رغبات الاطفال وميولهم الذاتية. حيث يمكن تلقي خدمة البث المباشر للقناة بمجرد ضبط التردد في جهازك، وتظهر القناة على النايل سات بإسم Batoot Kids، في بث تلفزي متواصل على مدار اليوم بدون توقف.

تستهدف القناة توفير كاتلوج متجدد لا حصر له من افلام الانميشن الجديدة في اخر اصداراتها، حيث ان المسلسلات التلفزيونية الكارتونية جزء اساسي من العرض فتعتني القناة بانتقاء افضل الرسوم الكارتونية التي تعود بالنفع للاطفال لكونها مصدر لمختلف الافكار المهمة التي يحتاجها اي طفل في فهم محيطه وتطوير آفاقه الذهنية من خلال مايستلهمه من سلوكيات وتجارب وتفاعلات في كل ميادين الحياة العادية.

مميزات قناة بطوط كيدز

إتاحة بث مجاني لعرض اجمل افلام الرسوم المتحركة والكرتون واحداً تلو آخر على مدار 24 ساعة، بما يتيح تجربة ممتعة في مشاهدة سلسلة الكارتون المدبلج بلغة يفهمها الجميع.

فتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك لمشاركة الجداول الزمنية وتوقيت اي فيلم سوف تعرضه القناة، بما يضمن تنظيم الاوقات والاستعداد من قبل الاطفال لمشاهدة الافلام التي يرغبون حقاً بمتابعتها دون فواتها.

الاستمتاع بجدية لما يبحث عن الجمهور من افلام يريدون عرضهاتجلب لهم المرح بما لهم فيها اهتمام كبير نظراً لجمالها وتكون مناسبة جداً للصغار ايضا.

التحسين المستمر في جودة البث على مستوى الصورة والصوت، لتوفر اريحية المشاهد وضمان استقطابه لافلام الكارتون المتميزة والتي تحوز على اعجاب الاطفال بمختلف سيناريوهاتها المرسومة.

تطلق قناة بطوط البث المباشر على الساتل Eutelsat 7 West A بالمدار القريب من نايل سات 7.3°W، ويعمل البث بجودة SD القياسية، فيما لم تتحول بعد لتوظيف تقنية HD للصورة عالية الجودة.

تردد قناة بطوط 2021 الجديد

إسم القناة على الرسيفر : BATOOT KIDS

التردد 11411 (H- أفقي)

القمر الصناعي: نايل سات- Nilesat 7.3°W

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 7/8

مع قناة بطوط كيدز سيكون جمهور الرسوم المتحركة بإنتظار افضل واقوى افلام الانيمشن الجديدة، دائماَ، هذا كل مالدينا من بيانات تردد قناة بطوط 2021، وفي حال واجهتم مشكلة في ادخال الرموز، لا تترددوا في ترك تعليق بالاسفل لمساعدتكم.