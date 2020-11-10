“ضبط” تردد قناة كراميش على نايل سات تحت إسم KARMEESH

تردد قناة كراميش هي قناة موجهة للاطفال من خلال تخصيص عرض الرسوم الكارتونية المحببة للطفل ومحتوى الأناشيد ذات المضمون التعليمي والإرشادي وتبث القناة على القمر الصناعي نايل سات تحت إسم KARMEESH، يتاح إستقبال قناة كراميش بشكل مجاني، بدون تشفير، على مدار ال24 ساعة، ونجحت قناة كراميش لتأتي في طليعة مفضلات قنوات الأطفال الرئيسية في مختلف الدول العربية نظراً لمحتواها المتميز الحصري المساهم في تدعيم التعلم.

قناة كراميش

تحرص قناة كراميش KARMEESH على عرض محتوى مناسب لفئات الأطفال الأصغر سنا، لترفع به وعيهم في مرحلة ما قبل المدرسة وتكون منبراً يساعد على التعلم والتثقيف في آنانٍ واحد من خلال محتوى ممزوج بالمرح والتعلم الاكثر قرباً لملامسة ميول الاطفال ومخاطبة عقولهم بشكل جذاب يمكن ان يوضح لهم بلغاتهم الصواب من الخطأ. بدأت القناة كراميس الإنشادية KARMEESH في سنة 2009 لمالكها وسام عواد، وتنطلق بمجموعة من كليبيات الأناشيد المتميزة والكثير من الأغاني التي تعرض ايضا الكواليس الخاصة بها وقت إنتاجها.

KARMEESH

تنتمي قناة كراميش لتلك القنوات الموجهة للاطفال من نوع طرح الأناشيد، وتكتسح قناة كراميش العالم العربي مجتذبة الأطفال من كل مكان وتحتفظ بشعبية كبيرة محققة نسب مشاهدات عالية وتتمتع بإستقطاب عالي مشابه لقناة طيور الجنة من ناحية إقبال الأطفال على مشاهدتها دائماً.

تستهدف قناة كراميش وجود فقرات منوعة تساهم في التوعية والتثقيف وذلك الى جنب الجزء الاكبر من محتواها المتمثل في كليبيات الأناشيد الجديدة التي يؤديها المنشدين باصوات عذبة من كلا الجنسين. ويمكن العثور على قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11316 عامودي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة كراميش على النايل سات 2020 الجديد