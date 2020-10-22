ضبط تردد قناة مدرستنا لمرحلة الابتدائي والاعدادي على نايل سات

انتهت وزارة التربية والتعليم من اطلاق قناة مدرستنا- المخصصة للطلاب من مرحلة الابتدائي وصولاً الى الثالث الاعدادي- ولا تزال قناة مدرستنا في بثها التجريبي منذ اطلاقها في 15 اكتوبر 2020، ومن المؤمل ان تكون قناة تلفزيونية تقديم كامل الدروس المعتمدة لمقررات مناهج المواد الدراسية بشكل مبسط وبشكل نموذجي للاسئلة والاجوبة على في اطار الحصص المتلفزة وانشطة الاثراءات المقدمة على يد نخبة من المعلمين.

قناة مدرستنا

ويمكن العثور على قناة مدرستنا على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 12303، الاستقطاب الافقي- تصحيح الخطا 5/6، معدل ترميز 27500. ويتم تشغيل قناة مدرستنا على مدار 24 ساعة بلا توقف- لتقديم الحصص المتلفزة التي يستطيع الطلاب معها فهم الدروس وحل التمارين بطرق سهلة مما يساعد على على استدامة العملية التعليمية وضمان تحقيق التحصيل الاكاديمي الممتاز.

تردد قناة مدرستنا

يمكنكم ضبط جهاز الرسيفر على الترددات التالية، لاستقبال ارسال قناة مدرستنا التعليمية على القمر المصري نايل سات 201، والحصول على جرع من الحصص التعليمية تصل مدة كل درس الى نصف ساعة- تستهدف مراحل الصف الرابع والخامس والسادس لحوقا بمستوى الاول الاعدادي والثاني والثالث الاعدادي.

القمر الصناعي المدار التردد معدل الترميز FEC نايل سات 7.0°W 12303 افقي 27500 5/6

تعتبر قناة مدرستنا الجديدة هي احدث قناة تتبع وزارة التربية والتعليم في مصر، وبالامكان التقاط الاشارة الفضائية بشكل فوري- بمجرد اضافة قيم التردد بشكل صحيح في جهاز الرسيفر الخاص بك- بادخال رموز التردد والقطبية والترميز ومعامل تصحيح الخطا بشكل صحيح ثم حفظها بالضغط على زر الازرق ثم الموافقة أو ok بواسطة جهاز التحكم عن بعد.