“ضبط” تردد قناة نبأ NABA TV الفضائية على نايل سات وسهيل سات

يمكنكم استقبال قناة النبأ السعودية على قمر نايل سات 7 غرب،وسهيل سات، وضبطها وفق احدث تردد جديد على اجهزة الرسيفر، وهي قناة اخبارية سياسية تعد التقارير وتنتج الافلام الوثائقية الدولية، وتدير برامج حوارية لمناقشة القضايا المستجدة وممارسة التحليل لكل الاخبار المهمة على الساحة العربية. تعمل القناة على مدار 24 ساعة. تظهر القناة في قائمة القنوات بعد إستقبال إشارتها الفضاية تحت إسم NABA TV.

قناة نبأ تي في

تظهر قناة نبأ- شريط اخباري اسفل شاشتها متضمناً آخر الأخبار العاجلة في العالم العربي، ولها مزايا التحليل والنقاشات المعمقة، التي تساعد في تكون رؤية واضحة لمختلف القضايا عند الجمهور، وتبث القناة من بيروت ولها مكتب في لندن.

تركز القناة NABA TV على تداول اخبار المملكة العربية السعودية ومحيطها الخليجي، وتقدم حوارات على الهواء مباشرة بإستضافة الخبرءاء والمحللين لتقديم صورة حية وواضحة لكل ما يحدث، بمزيد من الموضوعية والشفافية التي تمكنت بها في جذب المشاهدين من كل مكان للحصول على محتوى إخباري مدعوم بتفاصيل اوسع.

تردد قناة نبأ الفضائية

القمر الصناعي:نايل سات، التردد: 11641 أفقي H، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6 الجودة: sd القمر الصناعي:سهيل سات ، التردد: 11041 عامودي h، معدل الترميز 1100، تصحيح الخطأ 5/6 الجودة: sd

من خلال تردد قناة نبأ tv الجديد على نايل سات كما تراه في الأعلى، يمكنك إستقبال إشارة قناة النبأ بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد ادخال قيم التردد ومعدل الترميز، والقطبية، ومعامل تصويب الخطأ، ثم حفظ البيانات التي أضفتها بالضغط على ok.