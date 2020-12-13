“ضبط” رموز تردد قناة طيبة” الثامنة” على نايل سات 7 غرب

اصبح متاحاً استقبال بث قناة طيبة على ترددين من خلال اشارتها على النايل سات، تاتي القناة في الترتيب 8 ضمن قنوات التلفزيون المصري. وتغطي هذه القناة اكثر من جزء المساحات الجنوبية لجمهورية مصر والتي تخدم سكان محافظة قناة وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج والوادي الجديد. وكانت بداية تلفزيون الثامنة في عام 1995، وتطلق برامج إذاعية يومية بمعدل 15.9 ساعة.

قناة طيبة الثامنة

توفر القناة كامل اخبار جمهورية مصر في تغطياتها التي تشمل نقل الفعاليات الرسمية والخطابات الرئاسية ونشر قرارات الحكومة. وتمارس القناة التي تحمل إسم Teba دورها الاعلامي المهم لجعلها نافذة للمعلومات والثقافة ومناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية من خلال برامج الحوارية تستضيف المسؤولين والافراد النشطين والمعنيين. ومن ما تقدمه من برامج بعض منها برنامج حياتنا، التي يتعرض لامور وقضايا اجتماعية ومختلفة وفقرات منوعة. وبرامج اخرى تذيعها القناة مثل شارع الجنوب، الذي يستعرض المبادرات المجتمعية والقضايا والنشاطات واخر التطورات في مناطق الجنوب بما يعكس الوقوف على جديد مدعوماً بالنقاشات الحيوية والتفاعلية.

تردد قناة طيبة 2021 الجديد

قناة طيبة: Teba القمر الصناعي: نايل سات، التردد 11227 عامودي V، معدل ترميز 27500 الجودة: SD القمر الصناعي: نايل سات، التردد 11179 عامودي V، معدل ترميز 27500 الجودة: SD

من خلال التردد الموضح بالجدول أعلاه، بآخر تحديثاته. يمكنك تثبيته بشكل صحيح في الخانات المخصصة في جهاز الاستقبال لديك، ثم القيام بالحفظ بالضغط على زر الازق ثم ok بواسطة جهاز التحكم عن بعد. ليتم تلقائياً البحث عن قناة طيبة على مدار نايل سات وتنزيلها.