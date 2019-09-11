ضبط 213 طن أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي بمحافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور الأجهزة الرقابية بهدف كشف التجاوزات والقضاء على الفساد؛ كشفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات العديد من التجاوزات والمخالفات بنطاق محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية.







وبجهودها المكثفة خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والصرف وضبط المخالفات بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية؛ كشفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن مجموعة كبيرة من التجاوزات حيث تم ضبط 86 قضية متنوعة من قضايا الصيد المخالف.

وفي إطار حملات الإدارة التفتيشية لضبط الأغذية المقلدة والفاسدة؛ تم ضبط ما يزيد عن 213 طن من الأغذية الفاسدة الغير صالحة للاستخدام الآدمي، والتي ضٌبطت في ثلاثة مصانع للمواد الغذائية.







وبشأن حملات ضبط المستلزمات الزراعية المقلدة والمغشوشة؛ أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 39 طن من الأسمدة الزراعية الغير مرخصة من وزارة الزراعة بأحد مخازن الأسمدة الزراعية.

أما بشأن جهود حملات الإدارة في إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل والصرف والري؛ فقد كشفت الحملات عن مجموعة من التعديات الواقعة على منافع الري والصرف والتي بلغ عددها 21 حالة تعدي، وقد بدأت الإدارة بتنفيذ قرارات إزالة التعديات عن الحالات التي تم الكشف عنها.







وبعد الانتهاء من الحملات التفتيشية للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات؛ قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت ما تم التوصل إليه من تعديات ومخالفات للنيابة التي تباشر التحقيقات حاليا.