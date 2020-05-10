ضبط 80 ألف كرتونة حلوى فاسدة بطنطا.. منتهية الصلاحية مُنذ 5 أشهر

اقتحمت مباحث التموين في محافظة الغربية مصنع بدائرة قسم أول طنطا، ونجحت في ضبط أكثر من 80 ألف كرتونة حلوى فاسدة وملبن فاسد قبل طرحها في الأسواق، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، إذ جاء ذلك يوم الأحد 10 مايو 2020، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في محافظة الغربية.

ونجحت حملة تموينية للتفتيش على المخالفين، قادها محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، في مداهمة مصنع سلع غذائية وحلويات، في دائرة قسم أول مدينة طنطا، وضبط 80 ألفًا و28 كرتونة ملبن وحلوى منتهية الصلاحية في يناير الماضي 2020، أي منذ نحو 5 أشهر.

ضبط أكثر من 80 ألف كرتونة حلوى فاسدة

وفي سياق ضبط أكثر من 80 ألف كرتونة حلوى فاسدة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، فإنه جرى التحفظ على المضبوطات، وحُرّر محضر برقم 786 جنح أول مدينة طنطا لسنة 2020، كما أخطرت النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

وكانت شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة القاهرة، قد تمكنت، يوم الأحد، من ضبط صاحب مخزن “غير مرخص” وبداخله 2 طن لحوم مفرومة فاسدة، وضبط مديرة مخزن غير مرخص في مدينة المطرية وبحوزتها 21 طن أرز، وحمص مجهولة المصدر، بالإضافة على مئات من عبوات زيت طعام المجهولة.

حماية المستهلك

وفي سياق ضبط حلوى فاسدة في مدينة طنطا بالغربية، كان جهاز حماية المستهلك، قد أعلن يوم الأحد، استحداثه آليات في منظومة الشكاوى التي يرسلها المواطنون إليه على مدار اليوم، إذ تمكن من خلال هذه الآليات الجديدة تلقي آلاف الشكاوى خلال اليوم الواحد، وفحصها.

وقال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تلقى نحو 99 ألف شكوى في عام 2019 بنسبة 240% عن الأعوام السابقة، وجرى حل 87 % منها، مشيرًا إلى أنه جرى تفعيل أكثر من خدمة لتلقي الشكاوى طوال الـ24 ساعة.