في خطى ثابتة من الحكومة المصرية نحو تعديل التشريعات بما يتناسب مع الظروف الحالية للبلاد، وفي إطار السعي لتطوير القدرات الاستثمارية والتجارية وتحقيق الأهداف التنموية؛ قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بفرض ضرائب ورسوم جديدة لتطوير منظومة النقل الذكي في مصر.







وتتطلع الحكومة من خلال هذا القانون إلى توفير الاعتمادات المادية المطلوبة للتطوير في منظومة النقل الذكي بالدولة بما يضمن تأمين مستخدمي الطرق تأمينا كاملا. كما تسعى لضبط حركة المرور من خلال توفير أحدث التقنيات التكنولوجية والمعدات المتطورة اللازمة لتجهيز الطرق. ومن المقرر مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس النواب في أكتوبر المقبل في الدور الخامس والأخير.

ووفقا لمشروع القانون فسوف يتم إضافة إلى البند ثانيا فقرة برقم 4 إلى جدول الضرائب والرسوم الخاصة بقانون المرور، وستكون تلك الفقرة تحت عنوان “رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل”، ومن المقرر أن تكون الرسوم المفروضة كالتالي:







يُفرض على سيارات الجمرك مبلغ وقدره 1000 جنيه.

يٌفرض على السيارات الملاكي رسم يتراوح بين 60 جنيه وحتى 350 جنيه بحسب السعة اللترية للسيارة.

يُفرض على الدراجات النارية مبلغ 20 جنيه.

يُفرض على أتوبيس المدارس 50 جنيه.

يُفرض رسم على سيارات القطاع العام وسيارات المحافظة والحكومة بمبلغ 50 جنيه.

رسم على المقطورة بمبلغ 400 جنيه.

يُفرض رسم 200 جنيه على أتوبيسات المدارس والرحلات والأتوبيسات الخاصة والنقل السياحي.

يُفرض رسم قدره 25 جنيه على الدراجات النارية الأجرة والسيارات الأجرة، وللفئات الأكبر من 7 لتر يُفرض مبلغ 300 جنيه، ومن 2 إلى 7 لتر مبلغ 250 جنيه.

رسم 100 جنيه يُفرض على سيارات المنطقة الحرة.

رسم بمبلغ 50 جنيه للسيارات الملاكي المميز وسيارات الهيئات الدبلوماسية والسيارات تحت الطلب والمقطورات والجرارات الزراعية والمؤقت.

يُفرض على السيارات التجارية رسم بمبلغ 2500 جنيه.

600 جنيه رسم يُفرض على الملحقة و 500 جنيه للمعدة الثقيلة.