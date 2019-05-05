ضور خلفيات فانوس رمضان…صور جديدة ومبتكرة

فانوس رمضان من أكثر الأشياء المميزة للشهر الكريم، وقد اقترن بالشهر منذ شهرته في مصر وأصبح رمزا في دول أخرى كثيرة وتعددت أشكاله وتنوعت الابتكارات في تصميماته، وهو تراث مصري أصيل منذ الدولة الفاطمية، وتنوعت الروايات التاريخية لأصله، ولكن الثابت أنه ارتبط بشهر رمضان، وتحرص جميع الأسر المصرية باختلاف وتفاوت مستوياتها الاقتصادية على اقتناء فانوس رمضان، حيث تتنوع أشكاله وتصميماته والمواد المستخدمة به لتناسب جميع المستويات.

صور خلفيات فانوس رمضان

وكما يحرص الكثيرون على اقتناء الفانوس وشرائه للأطفال، واستخدامه للزينة واستقبال الشهر المبارك من خلاله، فإنه ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الكثيرون أيضا يحرصون على تزيين صفحاتهم بواسطة خلفيات فانوس رمضان، وكذلك تبادل التهاني مع الأصدقاء من خلال صور الفانوس.

وقد جمعنا لكم صورا جديدة ومبتكرة لخلفيات الفانوس يمكن استخدامها كخلفيات للصفحات، وكذلك تبادل التهاني بها مع الأقارب والأصدقاء وكل عام وأنتم بخير.