طالبة المنصورة تستعيد حقها وتحصل على 96.3% فى الثانوية العامة بعد رسوبها بسبب محضر غش ملفق لها

استعادت طالبة المنصورة إسراء رضا أبو العنين الرفاعي عبد الجواد من قرية الدنابيق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية حقها اليوم الاثنين 6 أغسطس 2018 وحصلت على مجموع 96.3% بعد أن تم حجب نتيجتها فى الثانوية العامة هذا العام 2018 بسبب تحرير محضر غش ملفق لها على غير الحقيقة.

وترجع تفاصيل قصة طالبة المنصورة إسراء رضا أبو العينين حينما أعلنت نتيجة الثانوية العامة وفوجئت الطالبة بحجب نتيجتها بسبب تحرير محضر غش لها وهو ما قامت الطالبة إسراء بنفيه، حيث أنها هي التى لاحظت قيام أحد زميلاتها بالغش وقامت بإبلاغ المراقب ورئيس اللجنة، وقام رئيس اللجنة بتحرير محضر غش لزميلتها وهى التى قامت بالشهادة على محضر الغش فقط، وبعدها تعرضت الطالبة إسراء رضا للتهديد من والد الطالبة الأخرى وأكد لها بأنه سوف يقوم بإلغاء محضر الغش المحرر لأبنته.

وعند إعلان نتيجة الثانوية العامة فوجئت الطالبة إسراء رضا بأنها راسبة، فقامت بتحرير محضر برقم 4805 فى 17- 7- 2018 لإثبات حقها، وتم إحالة الواقعة للنيابة وأقر مراقبي اللجنة جميعاً أمام النيابة والشئون القانونية بأن الطالبة لم تقوم بالغش وأنها قامت بالتوقيع على محضر غش الطالبة الأخرى كشاهده فقط، ولكن محضر الغش قد اختفى الذى كان عبارة عن نموذج مطبوع فى اللجنة، وتم استبداله بمحضر آخر تم كتابته بخط اليد للطالبة إسراء رضا أبو العينين.

وصرح محامي الطالبة الأستاذ أحمد العساس بأن الطالبة إسراء حصلت على حقها اليوم وحصلت على شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي والذي يثبت حصولها على 96.3% وأنه سوف يقوم برفع دعوى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد لجنة الامتحان والمسئولين عن اللجنة للحصول على حق الطالبة المادي والمعنوي على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي ومعاقبة الطالبة التى قامت بالغش ومعاقبة كل من ساعد على طمس وإخفاء جريمتها.