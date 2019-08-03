طالبة ال 7% فى الثانوية تطلب لجنة من الطب الشرعى لمضاهاة خطها مع كراسة الإجابة

طالب “أحمد على جمال الدين” محامى الطالبة “سمر السيد على عبد ربه” والتى حصلت على 29 درجة من إجمالى 410 درجة بتشكيل لجنة من مصلحة الطب الشرعى بالدقهلية، من قسم أبحاث التزييف والتزوير، لمضاهاة خط الطالبة مع الخط المدرج بكراسات إجابتها، عن طريق استكتابها وفق الأصول القانونية والفنية المتبعة، وذلك لتقرير ما إذا كانت كراسات الإجابة تخص الطالبة أم لا، وكذلك طالب المحامى بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الطالبة فى جميع المواد التى أدت الامتحان بها فى الشهادة الثانوية العامة 2019 شعبة علمى علوم نظام حديث، لحين البت فى نتيجة التظلم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد نظرت الطعن المقدم من الطالبة ضد وزير التربية والتعليم، حيث حصلت على نتيجة 7% فقط، وأضاف المحامى بأن الطالبة من المتفوقات دراسياً فى جميع مراحل دراستها السابقة وفقاً لما قدمه من شهادات للسنوات السابقة، وأنها كانت دوماً من الطالبات الأوائل، كما حضرت جميع الامتحانات ولم يتم تحرير أى محضر لها، ورجّح المحامى بأن الكراسات الخاصة بالطالبة غير الكراسات المسطرة بخطها، وأن نتيجتها هى “نسبة شاذة جداً”.

وكان ولى أمر الطالبة قد أقام دعوى قضائية ضد كلاً من رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، ورئيس قطاع التعليم العام، ورئيس كنترول النقل بمدرسة الثانوية بنات إدارة السنبلاوين التعليمية وكذلك ضد وزير التربية والتعليم، مطالباً بإعلان نتيجة الطالبة الحقيقية.

وقررت المحكمة اليوم بتأجيل نظر القضية حتى جلسة 17 أغسطس 2019، لحين تقديم وزارة التربية والتعليم أصول أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة.