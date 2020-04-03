طبقًا للبيانات: مصر تسجل أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي اليوم عن وصول إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 985 حالة، والوفيات إلى 66 حالة، مسجلة اليوم أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الجانب الآخر، خرج 15 مصري من مستشفى العزل بعد أن تم شفائهم، عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووصل إجمالي أعداد المتعافين إلى 216 حالة.

المصابين بكورونا في مصر

صرح مستشار وزيرة الصحة، الدكتور “خالد مجاهد”، أن إجمالي الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية وصلت إلى 296 حالة، من بينهم 216 حالة تعافت من الإصابة بالفيروس، وسجلت مصر اليوم 120 إصابة جديدة، من بينهم 117 مصري و3 أجانب، كانوا مخالطين لحالات إيجابية وعائدون من الخارج، وتوفي اليوم 8 حالات من بينهم 7 مصريين وأجنبي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن جميع الحالات المصابة بالفيروس في مستشفى العزل تتلقى الرعاية الطبية، وفقًا للإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وسجلت مصر من بداية المرض وحتى اليوم 985 حالة، تم شفاء 216 حالة من بينهم وتوفي 66 حالة، وأكد مجاهد على أن الوزارة قامت برصد حالات إصابة فقط في المحافظات التي تم الإعلان عنها، وأكد كذلك على قيام الوزارة بالإعلان عن جميع الحالات التي سيتم إكتشافها بكل شفافية.

مواجهة كورونا

وتستمر وزارة الصحة والسكان المصرية في جميع المحافظات برفع الاستعدادات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية يتم تطبيقها ضد أي أمراض معدية، وتقوم الوزارة بتلقي استفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن 105 و15335، بحيث يمكنكم الاستفسار عن أي شيئ خاص بالمرض من خلال الاتصال على تلك الأرقام، وستقوم الجهات المسؤولة بالرد مباشرة.