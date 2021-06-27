طبيب يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا من العالم ووعودة الحياه إلى طبيعتها
كشف رئيس امركز القومي للبحوث سابقاً وأستاذ الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر عن موعد انتهاء فيروس كورونا من العالم، وتوقع انتهاء الموجة الحالية من الفيروس والتي تعد الثالثة في نهاية يوليو القادم 2021.
موعد انتهاء فيروس كورونا من العالم
وقال هاني الناظر في لقاء له عبر قناة الحياه الفضائية أن ارتفاع نسبة الرطوبة وارتفاع درجة حرارة الجو تسبب تقليل الإصابات بفيروس كورونا، لأن حرارة الجو تؤثر على الفيروس، كما توقع موجة رابعة من فيروس كورونا في آخر شهر أكتوبر المقبل أو في بداية نوفمبر على أقصى تقدير.
وأضاف الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث أنه يتوقع أن تكون نهاية فيروس كوفيد 19 في نهاية العام الجاري 2021، وأن عودة الحياه في العالم تعود إلى طبيعتها مرة أخرى في بداية عام 2022 المقبل.
ونصح الدكتور هاني الناظر بضرورة التعرض لأشعة الشمس في الساعة 5 مساء كل يوم ولو لنصف ساعة، والإكثار من تناول المياه وملعقة عسل يومياً، لتقوية الجهاز المناعي للجسم.
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