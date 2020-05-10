طرح الإعلان خلال أيام.. تفاصيل حجز المرحلة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي

يتسائل الكثير من المواطنين عن شروط حجز المرحلة الجديدة من الإسكان الاجتماعي وأماكنها في المدن الجديدة والمحافظات المصرية، والتي تستعد وزارة الإسكان متمثّلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرحها في غضون الأيام المقبلة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدّم

وتتمثّل الشروط التي يجب توافرها في المتقدّم، في أن يكون الحد الأقصى لدخل الفرد الأعزب 4200 جنيه، والمتزوّج سواء كان الزوج أو الزوجة 5700 جنيه، والحد الأدنى 1300 جنيه، بالإضافة إلى أن يبدأ سن المتقدّم من 21 وحتى 50 عام، وأن لا يكون هو أو أحد أفراد أسرته قد حصل على دعم سابق من الحكومة متمثّل في وحدة سكنية أو قطعة أرض، مع مراعاة أن يكون مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدّم للحجز فيها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين في المحافظة ذاتها.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للفرد الأعزب تتمثّل في صورة بطاقة الرقم القومي “يجب أن تكون سارية”، ومفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل، أما الأعمال الحرة فلابد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي، ووصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء.

أما بالنسبة للمتقدّم المتزوّج، فتتمثّل الأوراق المطلوبة في صورة بطاقة الرقم القومي “يجب أن تكون سارية”، ومفردات مرتب للزوج والزوجة “حال عمل الزوجة”، وقسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال.

بينما تتمثّل الأوراق المطلوبة للمتقدّمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي من الأرامل والمطلّقات، في صورة بطاقة رقم قومي سارية، وبيان للمعاش إن وجد، وشهادة الوفاة، وقسيمة الطلاق، وصورة عقد الإيجار، وشهادات ميلاد الأطفال، وفي حالة المطلّقة التي لا تتقاضى نفقة لابد من إحضار مستند من بنك ناصر أو الشؤون الاجتماعية يثبت ذلك.​

وبالنسبة لأماكن تواجد شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة، تتمثّل في محافظات “الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح” بإجمالي 35882 وحدة سكنية شاغرة وغير مباعة.

في هذا السياق، قال المتحدّث الرسمي باسم الوزارة عمرو خطّاب، إن طرح الإعلان سيكون خلال الأيام المقبلة، موضّحًا إتاحة وحدات مشروعات الإسكان المتوسّط في “دار مصر” و”جنّة” للتسجيل على الموقع الإلكتروني، مؤكّدًا على سعي الوزارة لطرح وحدات تناسب مختلف الشرائح السكنية.