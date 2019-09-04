المجتعات العمرانية تطرح وحدات تجارية وإدارية ومهنية في مدينة الشيخ زايد بالمزاد العلني.. موعد وشروط الاشتراك بالمزاد







وحدات تجارية وإدارية ومهنية في مدينة الشيخ زايد، وبمساحات تتراوح ما بين 60 – 175 متر مربع ، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وزارة الإسكان عن طرحها للبيع في المزاد العلني في الـ17 من شهر سبتمبر الجاري، وأوضحت الهيئة في إعلانها شروط الدخول والمشاركة في المزايدة العلنية، والإجراءات التي تتبع بعد رسو المزايدة على المشتركين وطريقة الدفع، وقد رصدنا لكم في هذا التقرير كافة المعلومات الضرورية عن هذا المزاد العلني وطرق السداد لمن يرسي عليه.

شروط الدخول في المزاد العلني







اشترطت المجتمعات العمرانية الجديدة على الراغبين في الدخول في المزاد العلني المزمع عقده في 17 سبتمبر الجاري لبيع وحدات تجارية وإدارية ومهنية في مدينة الشيخ، ما يلي:







شراء كراسة الشروط من مقر جهاز مدينة الشيخ زايد وثمنه 500 جنيه.

سداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين .

المشارك في المزاد الذي سيرسي عليه، وعقب رسوه عليه، يجب أن يدفع نحو 25% من قيمة بيع الوحدة، و1.5% مصروفات إدارية، ومجلس أمناء، ونحو 3 آلاف جنيه وديعة اتحاد الشغالين، وذلك عقب من سيرسي عليه المزاد.

طريقة سداد قيمة الوحدات







المواطن الذي تسري عليه المزايدة يجب أن يدفع 75% من ثمن الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، ويتم ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين

لبطريقة الأولى ويكون السداد خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، باستكمال سداد باقي قيمة الوحدة كليًا.

الطريقة الثانية ويتم السداد خلال مدة 36 شهرًا، وذلك بسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية، على ان تُضاف إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية عند السداد، والتي تُحتسب من تاريخ رسو المزاد حتى تاريخ السداد التام، ويُضاف نحو 5.% مقابل مصروفات تحصيل.







وأوضحت المجتمعات العمرانية أن أول قسط يستحق السداد بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، وعلى من رسا عليه المزاد تحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط قبل الاستلام.