طرح 60 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل .. الإسكان مستمرة في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية

مشروع المليون وحدة سكنية، من المشروعات القومية التي خططت لها الدولة للارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، والقضاء على العشوئيات، وبدأت في تنفيذها منتصف عام 2014م، وطرحت إلى الآن 12 إعلان لحجز شقق ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وكان الإعلان الثامن هو الأكبر في عدد الوحدات حيث بلغت عدد الوحدات المطروحة 500 ألف وحدة سكنية، إلا أن عدد المتقدمين كان 380 الف مواطن فقط .

طرح 60 ألف وحدة سكنية للتنفيذ

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن طرح 60 الف وحدة سكنية من قبل الصندوق، على المقاولين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تخصيصها لحاجزي الإعلان العاشر، والذين كانوا قد تقدموا للحجز لها في نهاية عام 2018م، ومن المقرر أن يتم استلامها بعد 15 شهر من الآن بعد مرور 15 شهر بالفعل، حيث كان مقرر لتسليمها 30 شهرًا .

مشروع المليون وحدة مستمر ولم يؤجل

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والصندوق، مستمرة في طرح تنفيذ الوحدات السكنية، ضمن المشروع القومي لتنفيذ “مليون وحدة سكنية”، مؤكدة أنه لن يتم تأجيل طرح الوحدات، والمشروع لن يتوقف، حيث أنه من المشروعات القومية التي تستهدف شريحة عريضة من المجتمع من محدودي الدخل .

تأجيل الطرح بسبب تسليم الوحدات للحاجزين في الموعد المحدد

وأوضحت مي عبدالحميد، خلال تصريحات صحفية خاصة لـ”صدى البلد”، أن سبب تأجيل طرح وحدات سكنية على المقاولين، ضمن المشروع القومي لبناء “مليون وحدة سكنية”، كان بسبب ارتباط الصندوق بحاجزين للوحدات السكنية بالفعل، من الذين ينتظرون استلامها في المواعيد المحدد، وكانت الدولة متمثلة في الوزارة والصندوق قد التزمت بتلك المواعيد .