طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

نتابع معكم ونتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المنزلي والتجاري عن شهر يوليو الجاري 2019 برقم التليفون فقط، كما يمكن الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب والاسم من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات WE، كما نلقي الضوء على خدمات الشركة لكل من النت المنزلي والتليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

من المقرر أن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري بدايةً من 15-7-2019 وتستمر فترة السداد حتى يوم 15-8-2019، ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاتصال بالرقم المختصر 111 من أي تليفون أرضي، حيث يتم اتباع التعليمات من خلال الخدمة الصوتية ورقم التليفون المستعلم عنه للتعرف على قيمة الفاتورة.

يمكنك الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة، ورقم التليفون، وعرض قيمة الفاتورة عن شهر يوليو الجاري.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك دفع قيمة فاتورة التليفون الارضي من خلال ماكينات ATM، أو عبر خدمات فوري.

يمكنك دفع قيمة فاتورة التليفون الارضي من خلال الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لشركة الاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان.

يتم السداد عن طريق أقرب سنترال أو من خلال فروع شركة TE Data للاتصالات.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة إلكترونياً