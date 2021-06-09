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طرق التقديم رياض أطفال حكومي.. رابط التسجيل في KG

بواسطة أحمد الشربيني
موقع تقديم رياض الأطفال 2021

ازدادت عملية البحث عن موقع تقديم رياض الأطفال 2021، بعدما فتحت وزارة التربية التعليم في مصر، باب التسجيل بداية شهر يونيو الماضي، وحتى نهاية الشهر الجاري، أى تستمر عملية تقديم رياض الأطفال لمدة شهر كامل، حيث سهلت الوزارة عملية تقديم رياض الأطفال بطريقة إلكترونية، حفاظًا على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

يستمر أولياء الأمور في البحث عن موقع تقديم رياض الأطفال 2021، حيث يمكن التقديم في رياض الأطفال، عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ويمكن التقديم في رياض الأطفال، من خلال الدخول على موقع المديرية التعليمية، وستجد جميع الروابط مكتوب فيها اسم المحافظة سواء القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ.

1 موقع تقديم رياض الأطفال 2021
2 تقديم رياض أطفال حكومي وخاص
3 شروط وأوراق تقديم رياض الأطفال
4 تقديم كي جي Kg على رياض الأطفال

موقع تقديم رياض الأطفال 2021

ويمكن لجميع أولياء الأمور في مختلف المحافظات، التقديم إلى المرحلة الإبتدائية، وهي الصف الأول الابتدائي من خلال الدخول على رابط  خدمات ولي الأمر، أو موقع رياض الأطفال، وتم جمع الرابط في موقع إلكتروني واحد، مراعاة لأولياء الأمور والتسهيل عليهم، حيث يمكن التقديم بطريقة إلكترونية بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم.

رياض أطفال حكومي وخاص

تقديم رياض أطفال حكومي وخاص

أوضحت وزارة التربية والتعليم، طريقة التقديم في رياض أطفال حكومي وخاص من خلال الخطوات التالية:.

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني رياض أطفال حكومي من أجل عملية تسجيل كي جي.
  • اختار نوع المدرسة الحكومية التي تود التقديم فيها، أو اللغات مع اختيار المحافظة.
  • أدخل البيانات الخاصة بالطالب والرقم القومي.
  • أدخل تاريخ ميلاد الطالب، ونوع الطالب والمحافظة التابعة له.
  • اضغط على زر عملية التسجيل من أجل إنهاء الأمر.

شروط وأوراق تقديم رياض الأطفال

وحددت وزارة التربية والتعليم المصرية عددًا من الشروط والأوراق اللازمة من أجل تقديم رياض الأطفال على النحو التالي:

  • من الضروري أن يكون عمل الطفل في بداية شهر أكتوبر، أكبر من من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.
  • عند اختيار المدرسة من الضروري الالتزام بالمربع السكنى.
  • اختار المدرسة طبقًا للعنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.
  • تقديم 4 صور للطفل، إضافة إلى شهادة الميلاد مستخرجة كمبيوتر.
  • من الضروري تقديم إيصال مياه أو كهرباء يدل على المناطق السكنية.
  • اجتياز الطفل المقابلة الشخصية بنجاح والتي يجريها له متخصص من أجل تقييمه.
تقديم كي جي Kg على رياض الأطفال

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم جي Kg على رياض الأطفال، من خلال الخطوات التالية:.

  1. أنقر للدخول على موقع تقديم رياض الأطفال.
  2. اضغط على زر تسجيل جديد.
  3. ادخل البيانات الشخصية اللازمة في المكان المخصص.
  4. بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يتم دخولك الموقع وسجل التقديم في كي جي.
أحمد الشربيني
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