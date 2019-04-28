طرق سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا و5 بنوك توفر الكروت مجاناً

أعلنت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم بأنه بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو 2019، سيتم إلزام المواطنين بسداد قيمة الخدمات والمستحقات والرسوم الحكومية التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه إلكترونيا.

وأشارت وزارة المالية بأنه يمكن للمواطن وحسب رغبته سداد قيمة الخدمات و الرسوم الحكومية التي تقل قيمتها عن 500 جنيه سيتم إما نقداً أو إلكترونيا ، أما الرسوم الحكومية التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه فسيتم سداده عبر أي فرع من فروع البنوك العاملة في السوق المصري.

وسائل الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات والمستحقات الحكومية:-

أعلنت وزارة المالية عن أنه يمكن للمواطنين سداد قيمة رسوم الخدمات والمستحقات الحكومية من أكثر من وسيلة للدفع الإلكتروني كالتالي :

1- باستخدام كروت المرتبات .

2- باستخدام كروت الحسابات البنكية.

3- باستخدام الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين.

وأضافت وزارة المالية في البيان الصادر منها اليوم بأنها ستقوم بتوفير الكروت مسبقة الدفع مجاناً في 5 بنوك هى البنك الأهلي المصري، بنك مصر ، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، البنك التجاري الدولي.

كذلك فإنه يمكن سداد الرسوم والخدمات الحكومية من خلال شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، أو باستخدام المحافظ الإلكترونية عبر البريد أو التليفون المحمول.

ويمكن معرفة كيفية سداد الرسوم والمستحقات الحكومية من خلال ما يلي وذلك في حالة ما إذا كانت الرسوم والمستحقات الحكومية تتراوح ما بين 500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.

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