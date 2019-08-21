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طرق سداد فاتورة التليفون الارضي عن يوليو 2019 قبل انقطاع الخدمة

كتب إحسان عادلفي آخر تحديث
طرق سداد فاتورة التليفون الارضي عن يوليو 2019 قبل انقطاع الخدمة

لكل من يتأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي فكن على علم أن لم سداد الفاتورة في ميعادها فسوف يتم تعطيل الخدمة وتحويلها فقط لاستقبال. 

ولذلك قررت الشركة المصرية الخاصة بالاتصالات أنه سوف يتم انقطاع الخدمة بشكل مؤقت وان لم سدادها خلال هذا الشهر وسوف تنقطع نهائيا عليك.

والآن يجب  المبادرة فورا بتسديد الفاتورة لكي لا توقف نهائي عليك والموعد الأقصى هو شهر أغسطس  2019

ومن المعروف أيضا الفاتورة  يتم دفعها كل ثلاث شهور فمثلا أن قام العميل إصدارها فيتم في منتصف الشهر.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي :

سداد الفاتورة هو يتم بعدة خطوات وتكون كالآتي :

  • أولا يكون السداد عن طريق بطاقة  الائتمان الخاصة بك.
  • او يكون من خلال ماكينات أمان أو فوري او مصاريف الشركة لها فروع متعددة.
  • منافذ الشركة نجدها منتشرة في محطات المترو. 
  • يمكن السداد أيضا من خلال البريد.
  • والشركة تسمح بدفع الفاتورة في خلال  ثلاثين يوم فقط من أول يوم تم إصدارها فيه.
  • ولكن بعد نفاذ المدة المحددة ولم يتم الدفع فسوف تحول الخدمة فقط لاستقبال .


كيفية الاشتراك في باقات WE Space

لكي تقوم بالاشتراك فعليك التواصل بخدمة العملاء 111، وفي حالة كنت من العملاء الجدد فسوف تحول فورا لباقة we space، والآن لا تتردد في دفع فاتورة التليفون الأرضي لكي لا تنقطع الخدمة.

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عن الكاتب

إحسان عادل

مدونة مصرية حاصلة علي بكالريوس تجارة جامعة الاسكندرية عام 2008 اعمل محاسبة ولدت في 23/2/1985 من هواياتي القراءة والكتابة والسفر والرياضة اقيم بمحافظة الاسكندرية

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