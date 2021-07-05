طرق معرفة فاتورة الخط الأرضي وآخر موعد للسداد

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي من المواعيد التي يجب معرفتها جيدا حيث يجب على العميل دفع الفاتورة قبل آخر موعد قبل أن تتخذ الشركة إجراء ضد العميل بوقف المكالمات وتحويل الخط إلى استقبال فقط أو وقف خدمات الإنترنت وقطع الحرارة عن الخط بشكل كامل أو تطبيق غرامة مالية على التأخير على سداد الفاتورة، ويمكن للعميل دفع الفاتورة من خلال العديد من الطرق التي أتاحتها الشركة المصرية للاتصالات وي، تسهيلا على العملاء ولتوفير الوقت والجهد عليهم وللاستمتاع بالخدمة المقدمة في أي وقت دون تأخير، كما يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الهاتف أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

ونتعرف في السطور التالية على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي والخطوات التي تتخذها الشركة في حالة عدم سداد فاتورة الخط الأرضي، والطرق المختلفة لسداد فاتورة الخط الأرضي وكيفية التعرف على قيمة فاتورة الخط الأرضي وغيرها من المعلومات.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

كشفت الشركة المصرية للاتصالات وي، أن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر أبريل هو الخامس عشر من شهر يونيو الماضي، على أن توجه رسائل إلى العملاء المشتركين تحذرهم من انقطاع الخدمة الخاصة بالإنترنت والتليفون الأرضي في حالة عدم سداد الفاتورة قبل اليوم المقرر للدفع، على أن تكون الفاتورة على شهور يناير وفبراير ومارس.

وتطبيق رسوم تأخير يتم إضافتها إلى القيمة المفروض سدادها في حالة عدم تسديد قيمة الاشتراك قبل منتصف شهر يونيو، حيث يتم إضافة غرامة تأخير قيمتها 10 جنيه فقط لا غير أو ما يعادل واحد ونصف في المائة من قيمة إجمالى الاشتراك الخاص بالعميل، وفي حالة مرور شهر آخر من عدم الدفاع وانقضاء اليوم الأخير لسداد توقف الشركة الخط الخاص بالعميل بشكل مؤقت وفصل الحرارة عن التليفون الأرضي وكذلك قطع خدمة الإنترنت ولا تعود الشركة الحرارة وخدمة الإنترنت إلا بعد أن يسدد العميل قيمة الفاتورة المقررة بالإضافة إلي قيمة الغرامة المقررة.

الخطوات التي يتم اتخاذها في حالة عدم سداد فاتورة الخط الأرضي

حددت الشركة المصرية للاتصالات وي، 3 مراحل وخطوات تنفذها الشركة قبل الوصول لآخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي والتي جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى: تعلن الشركة فاتورة الخط الأرضي يوم الخامس عشر من شهر أبريل وتمنح العميل شهرا للسداد بدون أي غرامة أو قطع للخدمة.

الخطوة الثانية: في حالة عدم سداد الفاتورة بعد مرور شهرتنتقل الشركة للخطوة الثانية حيث يتم تحويل الخط إلى خط مكالمات استقبال فقط، ولا يمكن للعميل إجراء أي مكالمة صادرة من الهاتف الأرضي، وتستمر هذه المرحلة لمدة شهر.

الخطوة الثالثة: وهي الخطوة الأخيرة، حيث تحدد الشركة آخر موعد لدفع الفاتورة وهو يوم الخامس عشر من شهر يونيو، وفي حالة عدم السداد تقطع الشركة الخدمة بشكل مؤقت عن الخط الخاص بالعميل ولا تعود الخدمة إلا بعد سداد الفاتورة بشكل كامل بالإضافة إلى سداد غرامة التأخير.

الطرق المختلفة لسداد فاتورة الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لسداد الفاتورة الخاصة بالعملاء، تسهيلا على العملاء ولتناسب الظروف الشخصية المختلفة حيث يمكن سداد الفاتورة من خلال طريقة من الطرق التالية:

الدفع الإلكتروني: يمكن دفع الفاتورة من خلال الدفع الإلكتروني الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد على العملاء بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة.

فروع الشركة: يمكن سداد فاتورة الخط الأرضي عن طريق فروع شركة وي المنتشرة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

مكاتب البريد: يمكن التوجه إلى أي مكتب بريد في أي تجمع سكني في محافظات الجمهورية ودفع فاتورة الخط الأرضي.

خدمة فوري: يمكن لعملاء الخط الأرضي سداد الفاتورة من خلال استخدام خدمة فوري المنتشرة في كل المناطق وفي الهايبر ماركت والتي توفر الكثير من الوقت والجهد وتقضى على الطوابير.

خدمة مصاري: يمكن سداد فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة مصاري وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني المتوفرة في جميع المناطق.

طريقة التعرف على قيمة فاتورة الخط الأرضي

يمكن للمواطنين التعرف على موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي آخر موعد لسداد الفاتورة قبل انقطاع الخدمة عنه، ويمكنه معرفة الفاتورة من خلال طريقتين على النحو التالي: