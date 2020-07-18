طريقة إضافة رقم الهاتف لبطاقات التموين على موقع دعم مصر tamwin.com.eg

أكدت وزارة التموين على ضرورة إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني أونلاين. وتدعم الحكومة مواطنيها بسلة من السلع الأساسية منخفصة السعر، وتعود فائدة ربط الرقم بالبطاقة التموينية في التواصل المباشر من قبل وزارة التموين مع المستفيد بشأن أي تحديثات تتعلق بالمنظومة التموينية أو إرسال معلومات جديدة أو تحديد بيانات خاطئة يتوجب تصحيحها، لذلك، طلبت وزارة التموين إضافة الرقم بحيث ظهرت في بونات الصرف تنبيهات بعبارة “برجاء تسجيل رقم الموبايل”.

موقع دعم مصر

ولا تزال وزارة التموين تستقبل إضافة الأرقام من خلال موقع دعم مصر، مما يولد ضغطاً كبيراً على السيرفر الخاص به، وبالتالي صعوبة في الدخول على الموقع في بعض الأحيان. وتتحدد آلية تسجيل الرقم في موقع https://www.tamwin.com.eg بإضافة رقم صاحب البطاقة أو لأحد المسفيدين من أسرته على أن يكون مسجلاً لدى إحدى شركات الهاتف المحمول.

طريقة تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

الدخول إلى موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/

التوجه لقسم خدمات تموينية للمواطنين

إضغظ على خانة سجل موبايلك ثم بطاقة تموينية نشطة

إضافة رقم البطاقة في خانة رقم البطاقة التموينية

إضافة رقم البطاقة القومية في خانة الرقم القومي

إختيار المحافظة التي ينتمي لها المستفيد

النقر على زر الدخول أدناه

إدخال رقم هاتفك المحمول أو أحد المستفيدين من نفس أفراد الأسرة

القيام بالضغط على حفظ، ليتم تحديث بيانات بطاقة التموين بشكل فوري.

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