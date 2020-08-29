طريقة إنشاء حساب على منصة مدرستي لإعداد الحساب لأول مرة

من متطلبات التسجيل في منصة مدرستي إمتلاك حساب مفعل على تطبيق توكلنا لمصادقة المعلومات. يستطيع المستخدم بعد إتمام فتح حساب في توكلنا تفعيل رقم الجوال عبر خدمة التعريف التحققي من أبشر. كل ذلك سنشرحه بالتفاصيل 1442 في الخطوات الموضحة أدناه.

التسجيل في موقع توكلنا

الولوج الى موقع توكلنا عبر الرابط https://ta.sdaia.gov.sa ونضغط على تسجيل الدخول

يتم إدخال رقم الهوية بالإضافة الى تاريخ الميلاد بالتقوم الميلادي

التأشير بعلامة صح للموافقة على الشروط وسياسة الإستخدام

الضغط على زر تسجيل الدخول أدناه

بعد إستلام رمز التفعيل في رسالة نصية تصل إلى جوالك ثم إدخاله بشكل صحيح

يمكنك الموقع من تعيين كلمة مرور جديدة

عند محاولة تسجيل الدخول يطلب منك إعادة كتابة الرمز التحققي الظاهر في الصورة لغرض تأكيد الدخول.

إنشاء حساب على منصة مدرستي

يتم الدخول إلى حسابك المفعل في توكلنا

تبحث عن قسم بيانات منصة مدرستي أسفل يسار الصفحة

تحدد إسم المستخدم ضمن قائمة الأبناء المسجلين بنظام نور المراد إستخراج كلمة مرور له والتي ستصلك على الإيميل لإستخدامها للدخول على منصة مدرستي بالضغط على إرسال كلمة المرور.

إذهب إلى موقع منصة مدرستي على الأنترنت

الضغط على خيار تسجيل الدخول عن طريق حساب نور لولي الأمر للإطلاع على مستوى الأبناء.

الضغط على خيار تسجيل الدخول عن طريق حساب Microsoft office بالنسبة للطلاب والمعلمين.

يتطلب إدخال إسم المستخدم نفسه الموجود على “بيانات منصتي” من موقع توكلنا

يتطلب منك إدخال كلمة المرور السابقة التي أرسلها إليك تطبيق توكلنا عبر جوالك الخاص.

تسجيل الدخول عبر microsoft teams لمنصة مدرستي