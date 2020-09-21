طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي بساعتين .. ما هي استمارة VIP المميزة

كثيرًا ما يعاني المواطنون من مشكلة الانتظار لفترات طويلة عند استخراج بطاقة الرقم القومي أو أثناء تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها والتي محددة بـ6 سنوات، حيث يستغرق الحصول على البطاقة مدة 15 يومًا بعد تسليم الأوراق المطلوبة إلى السجل المدني، كما ويتعرض المواطن المتأخر عن الاستخراج أو التجديد لتوقيع غرامة بحقه، وقد قدمت مصلحة السجل المدني عدة خيارات للحصول على بطاقة الرقم القومي سيرد بيانها في السطور القادمة .

استخراج بطاقة الرقم القومي

طرق استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك عدة طرق للحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال الاستمارات التالية :

استمارة VIP المميزة التي يبلغ سعرها 170 جنيها، ويتم الحصول على البطاقة بموجب هذه الاستمارة بعد ساعتين فقط.

الاستمارة العادية من فئة 45 جنيهًا، ويتم تسليم البطاقة بموجبها بعد 15 يومًا.

الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيها، تسليم البطاقة بموجبها بعد 3 أيام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

لاستخراج بطاقة الرقم القومي يتطلب توفير الأوراق التالية

استمارة طلب استخراج البطاقة سواء كانت العادية 45 جنيه أو المستعجلة 120 جنيه، أوVIP بسعر 170 جنيه.

بطاقة تحقيق شخصية، أو جواز سفر لاثبات شخصية المتقدم للحصول على البطاقة.

صورة شهادة ميلاد

اعتماد المهنة من جهة العمل أو من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي في حالة عدم وجود مهنة، مع احضار الأصل لاطلاع الموظف المختص عليها، لاثبات المؤهل الدراسي في البطاقة.

وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

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