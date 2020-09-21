Take a fresh look at your lifestyle.


طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي بساعتين .. ما هي استمارة VIP المميزة

بواسطة سمير زيادة

كثيرًا ما يعاني المواطنون من مشكلة الانتظار لفترات طويلة عند استخراج بطاقة الرقم القومي أو أثناء تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها والتي محددة بـ6 سنوات، حيث يستغرق الحصول على البطاقة مدة 15 يومًا بعد تسليم الأوراق المطلوبة إلى السجل المدني، كما ويتعرض المواطن المتأخر عن الاستخراج أو التجديد لتوقيع غرامة بحقه، وقد قدمت مصلحة السجل المدني عدة خيارات للحصول على بطاقة الرقم القومي سيرد بيانها في السطور القادمة .

1 استخراج بطاقة الرقم القومي
2 طرق استخراج بطاقة الرقم القومي
3 الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي بساعتين .. ما هي استمارة VIP المميزة
طريقة استخراج بطاقةالرقم القومي بساعتين .. ما هي استمارة VIP المميزة

طرق استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك عدة طرق للحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال الاستمارات التالية :

  • استمارة VIP المميزة التي يبلغ سعرها 170 جنيها، ويتم الحصول على البطاقة بموجب هذه الاستمارة بعد ساعتين فقط.
  • الاستمارة العادية من فئة 45 جنيهًا، ويتم تسليم البطاقة بموجبها بعد 15 يومًا.
  • الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيها، تسليم البطاقة بموجبها بعد 3 أيام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

لاستخراج بطاقة الرقم القومي يتطلب توفير الأوراق التالية

  • استمارة طلب استخراج البطاقة سواء كانت العادية 45 جنيه أو المستعجلة 120 جنيه، أوVIP بسعر 170 جنيه.
  • بطاقة تحقيق شخصية، أو جواز سفر لاثبات شخصية المتقدم للحصول على البطاقة.
  • صورة شهادة ميلاد
  • اعتماد المهنة من جهة العمل أو من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.
  • صورة ضوئية من المؤهل الدراسي في حالة عدم وجود مهنة، مع احضار الأصل لاطلاع الموظف المختص عليها، لاثبات المؤهل الدراسي في البطاقة.
  • وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

إقرأ أيضًا :
كيف تتجنب خدعة الهاكرز لاختراق حساب واتساب
البنوك السعودية توضح كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

قناة مودي كيدز.. رسوم متحركة- أفلام- التردد، نايل سات

أخبار مصر

قناة mbc 4.. طريقة ضبط التردد على نايل سات 2020 الجديد

أخبار مصر

قناة التونسية الوطنية 1 Tunisa Nat- التردد- نايل سات، بدر 4، هوت بيرد

أخبار مصر

قناة مساواة Musawa TV.. تردد نايل سات، عرب سات بدر 4 (SD ، HD)

أخبار مصر

تردد قناة يو تي في UTV Iraq على نايل سات 2020

أخبار مصر

الإستعلام عن صلاحية الإقامة.. بـ 3 خطوات عبر منصة “أبشر”

أخبار مصر

تردد قناة النايل العائلة..التردد الجديد على قمر نايل سات SD

أخبار مصر

قناة مصر القرآن الكريم.. طريقة ضبط التردد على نايل سات 2020

أخبار مصر

قنوات بي ان سبورت المفتوحة.. التردد الجديد – إشارة نايل سات HD

أخبار مصر

قناة الأولى المصرية al oula HD.. التردد على نايل سات الجديد


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.