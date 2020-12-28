طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة رغبة في معرفة هل هو من مستحقي المنحة أم لا؟ ولكن هناك لجنة خاصة تقوم بفرز كافة الطلبات المُقدمة إلكترونياً من قبل المواطنين وتفرز الأشخاص المستحقين وتُرسل لهم رسالة نصية تؤكد موعد صرف المنحة والمكان الذي يُمكنهم الحصول عليها منه وبعدها ينبغي على المواطن التوجه في الموعد وللمكان المخصص له من قبل وزارة القوى العاملة، واليوم سوف نتعرف من خلال موقعنا على كل ما يخص منحة العمالة.

منحة العمالة غير المنتظمة

هي عبارة عن مبلغ مالي حددته وزارة القوى العاملة لكافة الأشخاص العاطلين عن العمل نتيجة الظروف الصحية الحالية وتوقف عجلة الإنتاج في جمهورية مصر العربية، حيث وفرت رابط مباشر لكي تُمكن جميع المستحقين لها بالتقديم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية للحد من انتشار العدوى.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تستطيع الاستعلام عن المنحة عن طريق موقع وزارة القوى العاملة عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي: