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طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

بواسطة آية الاباصيري
طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة رغبة في معرفة هل هو من مستحقي المنحة أم لا؟ ولكن هناك لجنة خاصة تقوم بفرز كافة الطلبات المُقدمة إلكترونياً من قبل المواطنين وتفرز الأشخاص المستحقين وتُرسل لهم رسالة نصية تؤكد موعد صرف المنحة والمكان الذي يُمكنهم الحصول عليها منه وبعدها ينبغي على المواطن التوجه في الموعد وللمكان المخصص له من قبل وزارة القوى العاملة، واليوم سوف نتعرف من خلال موقعنا على كل ما يخص منحة العمالة.

1 منحة العمالة غير المنتظمة
2 طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة

هي عبارة عن مبلغ مالي حددته وزارة القوى العاملة لكافة الأشخاص العاطلين عن العمل نتيجة الظروف الصحية الحالية وتوقف عجلة الإنتاج في جمهورية مصر العربية، حيث وفرت رابط مباشر لكي تُمكن جميع المستحقين لها بالتقديم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية للحد من انتشار العدوى.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تستطيع الاستعلام عن المنحة عن طريق موقع وزارة القوى العاملة عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

  • الانتقال بشكل مباشر إلى موقع وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية إلكترونياً من خلال وزارة القوى العاملة
  • بعد ذلك ينبغي عليك إدخال كافة البيانات الخاصة بك بدقة كاملة في الخانات الشاغرة لها.
  • وأخيراً اضغط على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك كافة المعلومات التي تخص منحة العمالة غير المنتظمة.
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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