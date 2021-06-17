طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2021

بدأت محافظات مصر في الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية والتي انتهى الطلبة من أداء الاختبارات التي بدأت في الخامس من شهر يونيو وتمكن الطلبة من أداء الاختبارات في ظل مجموعة من الإجراءات الوقائية الهامة التي تحمي الطلبة من التعرض للإصابة وانتهى الطلبة من أداء الامتحانات وفي انتظار النتائج التي بدأت المديريات التعليمية في رفعها على المنصات الإلكترونية.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

يتمكن الطلبة في المحافظات التي تم رفع نتائجها على المنصات الإلكترونية ومنها محافظة القاهرة ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي ويمكن الاستعلام عن النتيجة بهذه الخطوات:

الدخول على بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية.

الانتقال إلى نتائج الشهادة الإعدادية.

اختيار الإدارة التعليمية، واختيار المدرسة.

كتابة اسم الطالب والضغط على عرض النتيجة.

الشهادة الإعدادية

سجل الطلبة نتائج عالية في الشهادة الإعدادية في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة ومنها محافظة القاهرة، والإسكندرية، ومحافظة سوهاج، وكفر الشيخ،.

يترقب الطلبة في باقي المحافظات رفع النتائج على منصات المديريات التعليمية المختلفة بعد اعتمادها من المحافظين.

ارتفعت نسب الحصول على الدرجات النهائية لأعداد كبيرة من الطلبة ووصل عدد الطلبة في محافظة الجيزة إلى 292 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

يتمكن الطلبة من الحصول على النتيجة والتي وصلت نسبة النجاح بالمحافظة ما يزيد 83% وتم رفع النتيجة على مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. وبلغ عدد الطلبة الذين أدوا الامتحان ما يزيد على 16 ألف طالب وطالبة، نجح منهم ما يزيد عن 13 ألف طالب وطالبة.

يتم متابعة النتائج التي يتم رفعها في باقي المحافظات بعد اعتمادها من المحافظين والانتهاء من رفعها على المنصات الإلكترونية التابعة لها والاستعلام بالاسم وأرقام الجلوس.