طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 برقم الجلوس (الرابط والخطوات بالترتيب)

معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية احد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيمكن التعرف على نتائج الإمتحانات التي قاموا بأدائها من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، ليتمكن بعدها من سحب الملفات والتقديم بالمرحلة الإعدادية.

الرابط الرسمي لنتيجة الصف السادس الإبتدائي 2021

وبالنسبة للرابط الرسمي لنتيجة الصف السادس الإبتدائي 2021 فقد أصدرت “التربية والتعليم” قرارا ينص على أن عملية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والتقديم بالمراحل المختلفة ستتم بشكل إلكتروني، من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، والتي قامت الوزارة بإنشائها للتسهل على أولياء أمور الطلبة عملية الحصول على النتائج، والتقديم بكافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس

أما عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 برقم الجلوس فستكون من خلال القيام بعدة خطوات سهلة جاءت على النحو الأتي: