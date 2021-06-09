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طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 برقم الجلوس (الرابط والخطوات بالترتيب)

بواسطة أمين إبراهيم

معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية احد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيمكن التعرف على نتائج الإمتحانات التي قاموا بأدائها من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، ليتمكن بعدها من سحب الملفات والتقديم بالمرحلة الإعدادية.

1 الرابط الرسمي لنتيجة الصف السادس الإبتدائي 2021
2 خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس

الرابط الرسمي لنتيجة الصف السادس الإبتدائي 2021

وبالنسبة للرابط الرسمي لنتيجة الصف السادس الإبتدائي 2021 فقد أصدرت “التربية والتعليم” قرارا ينص على أن عملية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والتقديم بالمراحل المختلفة ستتم بشكل إلكتروني، من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، والتي قامت الوزارة بإنشائها للتسهل على أولياء أمور الطلبة عملية الحصول على النتائج، والتقديم بكافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس

أما عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 برقم الجلوس فستكون من خلال القيام بعدة خطوات سهلة جاءت على النحو الأتي:

  • في البداية يجب الدخول على رابط الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.
  • بعد ذلك تقوم بتحديد المرحلة التعليمية، ثم تختار الصف السادس الابتدائي.
  • ثم تقوم بكتابة “رقم الجلوس” الخاص بالطالب.
  • وفي النهاية تقوم بالضغط على “إظهار النتيجة” لتتمكن من الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.
أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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