طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا الحكومي ta.sdaia.gov.sa.. خطوات كاملة

تستحوذ منصة توكلنا الرقمية على إهتمام المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث مصمم التطبيق TawakkalnaApp لتنفيذ أجراءات التعامل مع فيروس كورونا. بحيث تم تدعيمه بالذكاء الإصطناعي ليكون بوابة لكشف المواقع الموبوئة بفيروس كوفيد-19، تطبيق توكلنا تم تطويره من مركز المعلومات الوطني، يتم من خلاله إستخراج تصاريح خلال فترة المنع، كما يتم إستخدام موقع توكلنا لإنجاز خدمات حكومية مثل التسجيل من خلاله في منصة مدرستي المتاحة للطلاب وأولياء الأمور والكادر التعليمي.

تفعيل رقم الهاتف على موقع توكلنا

يعمل المستخدم على تسجيل دخوله في موقع أبشر عبر الرابط https://www.absher.sa

إختيار حقل الأفراد

الدخول على قسم خدماتي ومنها إلى الخدمات العامة

النقر على خدمة تعريف الجوال لتطبيق توكلنا

تعبئة الحقول الثلاثة الرئيسية (رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)

الضغط على التالي ليتم إستلام الكود المعرف ثم إدخاله لإستكمال عملية التعريف بواسطته.

بعد الإنتهاء من خطورة ستصلك رسالة لإمكانية تسجيلك في تطبيق توكلنا.

طريقة تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا

يتم التوجه الى موقع توكلنا عبر الرابط https://ta.sdaia.gov.sa ثم نضغط على تسجيل الدخول

يتم العمل على إدخال رقم الهوية، بالإضافة الى تاريخ الميلاد بالتقوم الميلادي

التأشير بعلامة صح للموافقة على الشروط وسياسة الإستخدام

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول في الأسفل

سيرسل للمستخدم كود تحققي في رسالة SMS لغرض تفعيل الحساب وعليه إدخاله بشكل صحيح

يمكنك الموقع من تعيين كلمة مرور خاصة بك لتسجل دخولك على موقع توكلنا

أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة أعلاه ثم تابع تسجل الدخول

وتعتبر منصة توكلنا أو تطبيق توكلنا مؤهلاً للإعتماد عليه في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالحد من تفشي فيروس (كورونا أو كوفيد19) ويسهل ta.sdaia.gov.sa إنجاز العديد من الخدمات الحكومية إلكترونياً، أبرزها الحصول على تصاريح التجوال أثناء سريان الحظر بفعل كورونا. كما يعد تطبيقاً مهماً في مطابقة المعلومات مع منصة أبشر لكي يتم إستلام كلمة مرور خاصة للطلاب والكادر التعليمي على منصة مدرستي للتعليم عن بعد.