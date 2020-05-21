طريقة التكبير لعيد الفطر من المنزل … الأزهر يعلن صيغتين

طريقة التكبير لعيد الفطر من المنزل نقدمها لكم من خلال هذا التقرير، وفقًا لما أوضحه الأزهر الشريف، حيث ذكر مركز الفتوى أن تكبيرات العيد سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر من المولى عز وجل، الذي قال “ولتكملوا العدة ولتكبروا الله”، ويبدأ تكبير عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم رمضان حتى صلاة العيد، ويستحب التكبير باستمرار وبصوت عالٍ، وسنوفر لكم من خلال التقرير طريقة التكبير لعيد الفطر من المنزل كما أعلن مركز الأزهر للفتوى.

طريقة التكبير لعيد الفطر من المنزل

يبدأ التكبير لعيد الفطر المبارك من غروب شمس آخر يوم رمضان حتى صلاة العيد، ويمكن التكبير مع أهل بيتك عقب كل صلاة في الوقت الذي أشرنا إليه “صلاة المغرب والعشاء والفجر”، إلى أن تؤدي صلاة العيد في منزلك، وذكر مركز الفتوى بالأزهر الشريف، أنه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغة معينة لتكبيرات العيد، فيجوز التكبير للعيد بالصيغة المشهورة له وهي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

ويجوز وفقًا للأزهر الشريف، أن تقتصر صيغة التكبير على:

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد” ويمكن زيادة “الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

استطلاع هلال شوال

ستقوم دار الإفتاء المصرية غدًا الجمعة باستطلاع هلال شهر شوال 1441، حيث ستقوم اللجان العلمية والشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية غدًا الجمعة باستطلاع الهلال، ليتم بعدها إعلان نتيجة الرؤية الشرعية من خلال التلفزيون المصري.