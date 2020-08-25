طريقة الدخول ببيانات (تطبيق توكلنا) إلى منصة مدرستي .. وإعداد الحساب لأول مرة

نتعرف في هذا المقال عن طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا لغرض الدخول إلى ،منصة مدرستي، من خلاله، حيث ان تسلسل الخطوات بسيطة لإنشاء حسابك لأول مرة والدخول بمعلومات (تطبيق توكلنا) في “منصة مدرستي” للتعليم عن بعد، حيث تعد منصة متطورة تقنياً مدعمة بالذكاء الإصنطاعي تشكل منطلقاً للدروس التفاعلية أو الفصول الإفتراضية التي يتواصل المعلم مع طلابه من خلاله والعكس وإجراء النقاشات والإستفسارات مع الأدوات التعليمية وإثراءات الأنشطة وفق منهاج التعليم في مراحل الإبتدائي والمتوسطة والثانوية التي تعد من متطلبات منصة مدرستي.

التسجيل في تطبيق توكلنا للدخول الى منصة مدرستي

حمل التطبيق ثم قم بالدخول الى الصفحة الرئيسية عبر الرابط التالي https://ta.sdaia.gov.sa/

قم بإختيار تسجيل جديد

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة

قم بتضمين تاريخ الميلاد بشكل صحيح ثم أنقر على زر التالي

إذا كنت مسجلاً سابقاً في نظام أبشر ستستلم رمز تحققي يرسل على نفس رقم جوالك المسجل به،

أنشأ كلمة مرور لا تقل عن 12 خانة تتضمن على الأقل حرفاً أنجلينزياً كبيرا وحرفاً إنجلينزياً صغيراً وأرقام.

قم بإستكمال البيانات المطلوبة وإختيار ما يظهر من معلومات تناسب وضعك.

بعد إستلام رمز التحقق وإدخاله بشكل صحيح يكون حسابك مفعلاً ويمكن تسجيل الدخول بكلمة المرور التي أنشأتها.

يعمل تطبيق توكلنا على أنظمة ios للآيفون ونظام التشغيل (الأندرويد) ويتم تحميل تطبيق توكلنا من متجر أبل Store App. وكذلك متجر “جوجل بلاي” بالإضافة الى متجر App Gallery لهواتف هواي.

تفعيل هاتفك على توكلنا عبر أبشر وطريقة إعداد الحساب لأول مرة للدخول إلى منصة مدرستي

بعد تفعيل حسابك في موقع توكلنا وتوليد كلمة المرور الخاص به من خلال الخطوات السابقة،

حيث أشتكى عدد من الطلاب بظهور تنبيهات تخبرهم ان الدخول منصة مدرستي عبر نظام نور مخصص للأولياء الأمور بعد محاولات تسجيل الدخول، بدلاً من ذلك، يمكن الدخول من خلال “microsoft teams” بعد الحصول على بيانات توكلنا وفي حال لم تكن مسجلاً في أبشر لمطابقة المعلومات مع توكلنا، يتعين تزكيتك من أحد افراد أسرتك عبر تفعيل تسجيلك عبر رقم الجوال الخاص به. لتفعيل إعدادات الحساب لأول مرة، وذلك من خلال بضع خطوات صغيرة موضحة كما الآتي.

الدخول إلى الحساب المسجل في أبشر

إختيار الأفراد

الدخول على خدماتي ثم الضعط على خدمات، ثم إختيار (الخدمات العامة)

إختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا

تعبة الحقول الثلاثة الرئيسية( رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)

بمجرد إكتمال التعريف ستصلك رسالة على هاتفك بإمكانية تسجييلك في تطبيق توكلنا

سيصل المعرف رمز تحقق لكي يستطيع إكمال عملية التعريف من خلاله.

يتم الدخول الى منصة مدرسي بإسم المستخدم وكلمة المرور وتضمين رمز التحقق الظاهر في الصورة.

الدخول الى منصتي من خلال ميكروسوفت تيمز

يقوم الطالب بالتوجه إلى منصة مدرستي من هنا https://schools.madrasati.sa

النقر على تسجيل الدخول من أعلى الصفحة

إختيار حساب microsoft office

بعد الدخول من خلال إلإيميل المسجل يتطلب إنشاء كلمة مرور جديدة عوضاً عن كلمة السر المؤقتة التي حصلت عليها عبر تطبيق توكلنا.

تتمتع منصة مدرستي بأساليب الحداثة في طرق التعليم عن بعد، بإتاحتها أداء الإختبارات وحل الواجبات والدروس والكتب، والدخول إلى غرف المعلمين للتحاور وتقديم الإستفسارات، حيث تواكب المنصة التطور التقني في مجال التعليم عن بعد، مع مزايا التعليم والمحتوى عالي الجودة. بما يسمح بإستدامة العملية التعليمية ودعم نجاح الطلاب وتغطية أي فجوة تحدث جراء إنقطاع التعليم في المدارس الحكومية.