طريقة برياني الدجاج الكويتي الطيب والسهل

يعرف المطبخ الكويتي ببعض اﻷكلات الشهية و المميزة، ومن أهم هذه اﻷكلات هي برياني الدجاج الكويتي، سنتعرف سوياً في هذا المقال مكونات وخطوات تجهير البرياني لتقدموا كل ما هو شهي ولذيذ.

برياني الدجاج الكويتي

برياني الدجاج الكويتي واحد من الأكلات الرئيسية التي تقدم في الغداء للأسرة أو للضيوف، فهي تناسب كل اﻷوقات.

مكونات برياني الدجاج

للأرز: أثنين كوب ونصف أكواب أو 400 جرام أرز بسمتي المغسول

للدجاج: ثلاثة أكواب ونصف أو 875 مل من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة سمن

حبة متوسطة الحجم بصل مقطّعة شرائح

فصان ثوم مهروسان

ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

نصف كيلو أو 500 جرام شرائح فيليه صدر الدجاج

مكعبان مرقة الدجاج

حبتان متوسطتان طماطم مقشّرتين ومهروستين

نصف كوب أو 125 مل من اللبن الزبادي

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملاعقتان كبيرتان معجون الطماطم

1½ ملعقة كبيرة توابل غرام ماسالا بودرة

نصف ملعقة صغيرة كركم بودر

ملاعقتان كبيرتان كزبرة طازجة مفرومة

ملاعقتان كبيرتان نعناع طازج مفروم

رشة من خيوط الزعفران منقوعة في ربع كوب ماء

طريقة تحضير الوصفة