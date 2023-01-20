طريقة برياني الدجاج الكويتي الطيب والسهل

يعرف المطبخ الكويتي ببعض اﻷكلات الشهية و المميزة، ومن أهم هذه اﻷكلات هي برياني الدجاج الكويتي، سنتعرف سوياً في هذا المقال مكونات وخطوات تجهير البرياني لتقدموا كل ما هو شهي ولذيذ.
برياني الدجاج الكويتي
برياني الدجاج الكويتي واحد من الأكلات الرئيسية التي تقدم في الغداء للأسرة أو للضيوف، فهي تناسب كل اﻷوقات.
مكونات برياني الدجاج
- للأرز: أثنين كوب ونصف أكواب أو 400 جرام أرز بسمتي المغسول
- للدجاج: ثلاثة أكواب ونصف أو 875 مل من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة سمن
- حبة متوسطة الحجم بصل مقطّعة شرائح
- فصان ثوم مهروسان
- ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور
- نصف كيلو أو 500 جرام شرائح فيليه صدر الدجاج
- مكعبان مرقة الدجاج
- حبتان متوسطتان طماطم مقشّرتين ومهروستين
- نصف كوب أو 125 مل من اللبن الزبادي
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ملاعقتان كبيرتان معجون الطماطم
- 1½ ملعقة كبيرة توابل غرام ماسالا بودرة
- نصف ملعقة صغيرة كركم بودر
- ملاعقتان كبيرتان كزبرة طازجة مفرومة
- ملاعقتان كبيرتان نعناع طازج مفروم
- رشة من خيوط الزعفران منقوعة في ربع كوب ماء
طريقة تحضير الوصفة
- في قدر متوسط نضع كمية الأرز مع الماء في قدر متوسط ويرفع على نار متوسط الحرارة وتُحرَّك حتى تغلي.
- نغطّى القدر ونتركه على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج الأرز.
- يُرفَع القدر عن النار ثم يُسكَب في طبق كبير وعميق حتى يبرد قليلاً
- في هذا الوقت، في قدر كبير نخسن كمية السمن في قدر ونشوح فيها البصل ويُقلب لمدة 4-5 دقائق أو حتى يصبح ذهبي اللون.
- ثمّ نضيف كمية الثوم المهروس والزنجبيل ونقلب الخليط حتى نشم رائحته.
- ثم نضيف قطع الدجاج ونقلب حتى تنضج القطع.
- وبعدها نضيف مكعّبان مرقة الدجاج ماجي مع كمية الطماطم واللبن الزبادي مع كمية عصير اللّيمون الحامض، ومعجون الطماطم وجراماسالا، ونقلب جيداً ثم نترك الخليط على النار هادئة حتى يغلي وينضج لمدة 10 دقائق. ثمّ يُرفَع من على النار ويترك جانبًا.
- نقوم بوضع نصف كمية الأرز المطهو ونصب فوقها مزيج الدجاج في قدر متوسط.
- ونرش فوقها كمية الكزبرة والنعناع المفرومين فوق مزيج
- ثم نضع الكمية المتبقّية من الأرز.
- أخيراً نصب كمية ماء الزعفران على الوجه.
- نغطّى القدر جيداً ونطهى الخليط على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تمامًا.
- وهنا تكون البرياني الدجاج الكويتي جاهزاً للتقديم ساخناً وبالهناء.