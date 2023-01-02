طريقة بسكويت اليانسون الأصلية سر المقرمشة والطعم اللذيذ

طريقة عمل بسكويت اليانسون، مع دخول فصل الشتاء نرغب في وجود حلويات سريعة مفيدة للأسرة والأطفال، تكون كوجبة سناك بين الوجبات أو وجبة إفطار صباحية فمن أسهل الأشياء التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك هي البسكويت بكل أنواعه فيمكنك إستخدامه كوجبة إفطار في الصباح مع كوب من الشاي أو النسكافيه الساخن، كنا يمكنك وضعه لأطفالك من ضمن الوجبة المدرسية أو الإستمتاع به بين الوجبات أو تقديمه لضيوفك، فيوجد العديد من أنواع البسكويت اللذيذة والشهية التي يمكنك تحضيرها وتقديمها بكل سهولة وبدون تكلفة كبيرة واليوم سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت اليانسون اللذيذ.
طريقة بسكويت اليانسون الأصلية
- نحتاج إلى عدد 2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من اليانسون.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
خطوات طريقة بسكويت اليانسون المقرمش
- نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيض والسكر الأبيض ونقوم بمزجهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- ثم نقوم بإضافة إليهم الزيت النباتي ويصب بالتدريج مع الإستمرار في الخفق.
- ثم نضيف إليهم كل من الزبدة والخل الأبيض والفانيليا ونستمر بالخفق حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بإحضار وعاء عميق أخر نضيف فيه الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر والملح ونمزجهم جيدا، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق على الخليط السائل بالتدريج.
- ثم نقوم بمزجهم جيدا ثم نقوم بإضافة اليانسون ونمزجهم جيدا حتى نحصل على قوام عجينة متماسك وطري.
- نغطي العجينة جيدا ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة لترتاح، ثم نقوم بفرد العجينة وتقطعيها أشكال حسب الرغبة.
- ثم نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع فيها ورقة من الزبدة ونضع فيها قطع البسكويت، ثم نقوم بإدخال بسكويت اليانسون إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نضع البسكويت على الرف الأوسط ونتركه لينضج لمدة عشرون دقيقة بالفرن مع عدم فتح باب الفرن في أول المدة، ثم نقوم بخفض درجة حرارة الفرن إلى 150 درجة لمة عشر دقائق.
- نترك البسكويت حتى يأخذ لونا من الجانبين يكون ذهبي فاتح ثم نقوم بإخراجه من الفرن، نترك البسكويت ليبرد تماما ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم ثم يقدم.