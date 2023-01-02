طريقة بسكويت اليانسون الأصلية سر المقرمشة والطعم اللذيذ

طريقة عمل بسكويت اليانسون، مع دخول فصل الشتاء نرغب في وجود حلويات سريعة مفيدة للأسرة والأطفال، تكون كوجبة سناك بين الوجبات أو وجبة إفطار صباحية فمن أسهل الأشياء التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك هي البسكويت بكل أنواعه فيمكنك إستخدامه كوجبة إفطار في الصباح مع كوب من الشاي أو النسكافيه الساخن، كنا يمكنك وضعه لأطفالك من ضمن الوجبة المدرسية أو الإستمتاع به بين الوجبات أو تقديمه لضيوفك، فيوجد العديد من أنواع البسكويت اللذيذة والشهية التي يمكنك تحضيرها وتقديمها بكل سهولة وبدون تكلفة كبيرة واليوم سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت اليانسون اللذيذ.

طريقة بسكويت اليانسون الأصلية

نحتاج إلى عدد 2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة. كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات. نصف كوب من السكر الأبيض. ربع كوب من الزيت النباتي. ربع كوب من الزبدة المذابة. ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من اليانسون. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات طريقة بسكويت اليانسون المقرمش

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيض والسكر الأبيض ونقوم بمزجهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة إليهم الزيت النباتي ويصب بالتدريج مع الإستمرار في الخفق.

ثم نضيف إليهم كل من الزبدة والخل الأبيض والفانيليا ونستمر بالخفق حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق أخر نضيف فيه الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر والملح ونمزجهم جيدا، ثم ب عد ذلك نقوم بإضافة الدقيق على الخليط السائل بالتدريج.