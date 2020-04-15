طريقة تحضير الترمس الملون للأطفال .. بمناسبة شم النسيم

يعتبر عيد شم النسيم، هو أقدم الأعياد التي يحتفل بها المصريون، حيث احتفلوا به منذ حوالي 2700 سنة قبل الميلاد، أي أن عمره يزيد عن 4700 عامًا، حيث كان يعني عند القدماء بداية الحياة، لأنهم كانوا يعتقدون أن بداية الربيع وتفتح الأزهار وتلون الأشجار باللون الأخضر البديع أنه بداية الحياة والأمل والسعادة، لذلك فكانوا يحتفلون به كل عام، وظلت تلك العادة حتى الآن .

ماذا كان يأكل القدماء في شم النسيم

كان القدماء يأكلون أنواع من الأطعمة كل نوع له معنى، حيث يمثل البيض بداية الخروج للحياة، والفسيخ والسردين يعبر عن حبهم للنيل، وكان البصل هو أيقونة الحياة، والخس كان من النباتات المقدسة، وظل جميع المصريين إلى الآن يأكلون تلك الأطعمة كعادة، ولا يعلم الكثير منهم لماذا تلك الأطعمة بالذات، وكان عليهم ان يقرأوا التاريخ .

أطعمة خفيفة تم إضافتها على مر العصور

اضاف المصريون على مر العصور بعض الأكلات الخفيفة، مثل الترمس والحمص المملح والأخضر والملانة والحرنكش، التي اضيفت إلى الفسيخ والرنجة والبيض والبصل والخس، وبالطبع كانت تلك التسالي الخفيفة ذات قيمة غذائية كبيرة، حيث تحتوي على البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والزيوت والفسفور .

طريقة عمل الترمس الملون في شم النسيم

قدمت سالي فؤاد خبيرة التغذية والطهي الصحي، طريقة عمل الترمس الملون وذلك عبر فضائية “CBC”.

المقادير:

1\2 كيلو ترمس.

1\2 كيلو سبانخ (للحصول على اللون الأخضر).

بانجر (للحصول على اللون الأحمر).

ماء.

كمون.

كركم (للحصول على اللون الأصفر).

طريقة التحضير: