الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات المحببة لجميع أفراد الأسرة الكبار والصغار خاصة بالنسبة للمصريين، فتتميز بطعمها الشهى إلى جانب سهولة تحضيرها، وتعد صينية الرقاق من العناصر الأساسية على المائدة الرمضانية وفى العزومات والمناسبات وعيد الأضحى.
مقادير صينية الرقاق باللحمة المفرومة
عدد 10 ورقات من الرقاق الجاف.
3 أكواب من المرقة.
4 ملاعق كبيرة من السمن.
نصف كيلو لحم مفروم.
بصلة كبيرة مفرومة.
كوب من الماء.
ملح، فلفل أسود.
رشة من جوزة الطيب.
كيفية تعصيج اللحمة للحشو
- توضع ملعقة كبيرة من السمن فى وعاء مناسب على النار.
- يضاف عليها البصل المفروم مع التقليب المستمر حتى يأخذ البصل اللون الذهبى.
- تضاف اللحمة المفرومة وتقلب جيدا حتى تخرج مائها وتتشربه ويتغير لونها.
- يضاف عليها الفلفل الأسود، ورشة من جوزة الطيب وتقلب.
- يضاف الماء إذا احتاج الأمر ثم تغطى ونهدأ عليها النار لمدة ربع ساعة مع متابعتها.
- يضاف الملح المطلوب للحمة وتقلب جيدا ويطفأ عليها النار.
طريقة تحضير صينية الرقاق باللحمة المفرومة
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نحضر صينية دائرية مناسبة لحجم الرقاق وتدهن بالسمن من جميع الاتجاهات.
- تسخن المرقة وتوضع على نار هادئة.
- نأخذ أول ورقة من الرقاق ونضعها فى الشوربة لمدة ثوانى على الوجهين، ثم نخرجها ونفردها فى الصينية.
- تدهن الطبقة الأولى بالسمن حتى لا تلتصق وتورق.
- تكرر هذه الخطوات مع نصف كمية الرقاق (5 ورقات)، مع مراعاة دهن كل طبقة بالسمن.
- نفرد اللحمة المعصجة ونوزعها جيدا فى الصينية، مع مراعاة عدم تلامس اللحمة لأطراف الصينية.
- نضع نصف كمية الرقاق المتبقية بنفس الطريقة كل ورقة نضعها فى الشوربة ونرصها فى الصينية وتدهن بالسمن، إلى أن تنتهى الكمية.
- يدهن وجه الصينية بالسمن جيدا.
- توضع الصينية على الرف الأوسط فى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج، مع متابعتها أثناء التسوية
- تقطع الصينية إلى مثلثات أو مربعات وتوضع فى طبق التقديم.