الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات المحببة لجميع أفراد الأسرة الكبار والصغار خاصة بالنسبة للمصريين، فتتميز بطعمها الشهى إلى جانب سهولة تحضيرها، وتعد صينية الرقاق من العناصر الأساسية على المائدة الرمضانية وفى العزومات والمناسبات وعيد الأضحى.

مقادير صينية الرقاق باللحمة المفرومة

عدد 10 ورقات من الرقاق الجاف.

3 أكواب من المرقة.

4 ملاعق كبيرة من السمن.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

كوب من الماء.

ملح، فلفل أسود.

رشة من جوزة الطيب.

كيفية تعصيج اللحمة للحشو

توضع ملعقة كبيرة من السمن فى وعاء مناسب على النار.

يضاف عليها البصل المفروم مع التقليب المستمر حتى يأخذ البصل اللون الذهبى.

تضاف اللحمة المفرومة وتقلب جيدا حتى تخرج مائها وتتشربه ويتغير لونها.

يضاف عليها الفلفل الأسود، ورشة من جوزة الطيب وتقلب.

يضاف الماء إذا احتاج الأمر ثم تغطى ونهدأ عليها النار لمدة ربع ساعة مع متابعتها.

يضاف الملح المطلوب للحمة وتقلب جيدا ويطفأ عليها النار.

طريقة تحضير صينية الرقاق باللحمة المفرومة