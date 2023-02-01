طريقة تحضير معمول الكيري الطري بأبسط الخطوات

معمول الكيري الطري والهش يعتبر من الحلويات البسيطة والشهية جداً التي يحبها الكبار والصغار ، وهي عبارة عن مخبوزات هشة وسهلة التحضير ومحشوة بالجبنة الكيري وغيرها من الحشوات التي تناسب جميع الأذواق، في هذا المقال سنوضح لكم المكونات والطريقة بالتفصيل، أتمنى أن تجربوها وتنال إعجابكم.
مكونات معمول الكيري الطري
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- 6 حبات جبن كيري بحرارة المطبخ.
- 8 ملاعق كبيرة زبدة بحرارة المطبخ.
- رشة من الفانيليا.
- نصف كوب سكر بودرة.
- مكونات الحشو: ملعقة كبيرة زبدة.
- رشة من الحبهان البودر.
- رشة بسيطة من القرفة البودر.
- كمية من التمر منزوع النوى.
طريقة تجهيز معمول الكيري الطري
- أولاً في وعاء عميق نخلط كمية الدقيق مع الجبنة الكيري ونستمر في العجن حتى نحصل على عجين أملس متماسك.
- نترك العجينة جانباً لمدة من نصف ساعة حتى ساعة حتى ترتاح.
- نقوم بتجهيز الحشو: في قدر نضع كل مكونات الحشو مع بعضهم على نار متوسطة الحرارة ونقلب جيداً حتى تصبح الخليط مهروس جيداً ولين.
- وبعد أن ترتاح العجينة نقوم بتشكيلها إلى قطع صغيرة على شكل كرات متساوية الحجم.
- نضع كمية صغيرة مناسبة من الحشو في منتصف العجينة ونشكلها على هيئة الكرات ونرصها في صينية على ورق زبدة.
- نضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة لمدة 7 دقائق حتى ينضج.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى يبرد تماماً ويكون جاهز للتناول، يمكن تزينها بقليل من السكر البودرة.