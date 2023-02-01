طريقة تحضير معمول الكيري الطري بأبسط الخطوات

معمول الكيري الطري والهش يعتبر من الحلويات البسيطة والشهية جداً التي يحبها الكبار والصغار ، وهي عبارة عن مخبوزات هشة وسهلة التحضير ومحشوة بالجبنة الكيري وغيرها من الحشوات التي تناسب جميع الأذواق، في هذا المقال سنوضح لكم المكونات والطريقة بالتفصيل، أتمنى أن تجربوها وتنال إعجابكم.

مكونات معمول الكيري الطري

كوبان من الدقيق الأبيض.

6 حبات جبن كيري بحرارة المطبخ.

8 ملاعق كبيرة زبدة بحرارة المطبخ.

رشة من الفانيليا.

نصف كوب سكر بودرة.

مكونات الحشو: ملعقة كبيرة زبدة.

رشة من الحبهان البودر.

رشة بسيطة من القرفة البودر.

كمية من التمر منزوع النوى.

طريقة تجهيز معمول الكيري الطري