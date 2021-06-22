طريقة حساب الزكاة وهل لعيد الأضحى زكاة

يتساءل عدد كبير من المسلمين عن طريقة حساب الزكاة بشكل صحيح حتى يتمكنوا من دفع ما أمرهم الله به من إخراج زكاة المال من أموالهم التي رزقهم الله إياها، وفيما يلي نوضح لكم طريقة حساب الزكاة ومتى تجب الزكاة على المسلمين وعلى من تجب الزكاة ؟ ولمعرفة الرد على سؤال هل لعيد الأضحى زكاة تابع للمزيد من التفاصيل.

ما هي الزكاة ؟

أمرنا الله تعالى بإخراج زكاة المال، وهي إخراج جزء من دخل الفرد للفقراء، وتعد الزكاة هي واحدة من أركان الإسلام الخمسة الواجبة على كل مسلم،

كما أن الزكاة تجب على كل مسلم توفرت لديه شروط ونصاب الزكاة، كما تجب الزكاة على الذكر والأنثى والصغير والكبير على حد سواء.

طريقة حساب الزكاة

يتم حساب الزكاة من خلال تقسيم مجموع قيمة إجمالي الدخل على 40

كما يمكن حساب زكاة المال بتقسيم إجمالي قيمة دخل الفرد على 100 والناتج يتم ضربه في 2.5 حيث يتم احتساب نسبة زكاة الأموال ربع العشرة.

هل لعيد الأضحى زكاة ؟

من أكثر الأسئلة التي تأتي على أذهان عدد كبير من المسلمين في كل مكان هو هل لعيد الأضحى زكاة يتم إخراجها ؟ وتأتي ردود أغلب الفقهات والمتفق عليها بأنه لا يوجد لعيد الأضحى أي زكاة يتم فرضها، ويتم الاقتصار على الأضحية في عيد الأضحى، إلا أن أراد الفرد إخراج صدقة كنوع من النوافل ليأخذ عليها الثواب والأجر.