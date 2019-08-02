طريقة رائعة لتلميع وتنظيف الحلل المحروقة بدون تكاليف.. وصفة ومعلومة مفيدة

طريقة رائعة لتنظيف الحلل الألومنيوم المحروقة التي تراكمت عليها الدهون حتى وصلت لمرحلة صعبة على ربة المنزل التغلب عليها، ولا يبقى أمامها غير أن ترميها أو تغسلها بدون الحصول على النظافة المطلوبة، وتلميعها وعودتها جديدة إليكم أعزائي القراء هذه الطريقة السحرية الغير مكلفة .

أضرار الحلل المحروقة على الصحة

الحلل المحروقة وخاصة الألمنيوم بعد استعمال الأواني لفترات طويلة يحدث فجوات تتحد مع المعدن مما يسبب أضرار بالغة على صحة الإنسان فيؤثر على أجهزة الجسم مثل” الكلى-المخ-العظام”و تسبب له الكثير من الأمراض وأهمها:

الفشل الكلوي بسبب ترسب بدرة الألومنيوم على الكلية.

يسبب مرض الزها يمر نتيجة ترسبه على المخ.

كما أن ترسب معدن الألومنيوم يسبب لين العظام .

لذلك لابد من المحافظة على نظافة الحلل للحفاظ على الصحة والتخلص من الدهون والأوساخ المتراكمة بسبب الحروق المتوالية.

طريقة رائعة بأقل مجهود نقدمها لكم بالشرح والفيديو

المطلوب( قطعة من صابون غسيل الوجه وسلكة خشنة أو ناعمة، وكوب من الماء) ثم نحضر الحلة المتسخة ونقوم بدعكها بالصابون جيداً من الداخل والخارج عدة مرات،ثم نتركها لمدة ساعة أو أكثر ثم نقوم بسكب كوب المياه وتغسل جيدا من الداخل والخارج وتشطف تحت الحنفية باستخدام ماء غزير ،وتجفف بفوطة نظيفة، وشاهدي المعان، وعودة الإناء كالجديد.

ملحوظة:

لو كانت الحلة محروقة بشكل كبير يمكن تكرار عملية التنظيف، وتركها مده أطول، ولكن تأكدي أنها ستعود كما كانت فقط اتبعي الطريقة.