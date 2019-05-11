بعد أن تصدرت فاتورة سحور رمضان الواصل قيمتها ألف جنيه تقريبا مواقع التواصل الاجتماعي، فتسائل الجمهور عن ماهو سبب أن يكون سعر وجبة من بيض مدحرج 35 جنيهًا حيث بلغ سعر طبق البيض المدحرج نحو 35 جنيها، وذلك وفقاً لما ورد في قائمة سحور أحد الكافيهات.

فاتورة سحور رمضان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حيث انه يعتبر السحور في رمضان سنة مؤكده لما فيها من بركة ولا تخلوا المائدة في السحور من الفول والجبن والبيض والزبادي مع بعض المشروبات الرمضانية ذات القيمة البروتينية العالية حتي تمكن من صيام اليوم التالي.

حيث أن وجبة السحور للأسرة كلها ربما لا تتعدى العشرين جنيهًا وفجأة ظهرت على الشاشات فاتورة سحور رمضان حيث بلغت ألف جنيه مصريًا ليكتشف الناس وجود استغلال في المحلات وفي المطاعم.

سعر وجبة بيض مدحرج 35 جنيها فقط

وعلى الرغم من سعر الشاي وصل إلى 95 جنيهأ لأنه كما ورد في فاتورة سحور رمضان ” شاي بلكونة “إلا أن تساؤل العديد جاء عن ما هو البيض المدحرج وما هي طريقة عمل البيض المدحرج.

المكونات

بيض مسلوق.

كركم.

ملح وفلفل.

زبد أو سمن بلدي.

الطريقة

يقشر البيض المسلوق.

تتبيل البيض بالملح والفلفل والكركم.

تحمير البيض في السمن.

تقطيع البيض نصفين قبل تحميره.

حيث يقدم مع السحور، أو مع الكشرى.