الدونات واحد من الحلويات الأمريكية التي أصبحت معروفة جداً في الدول العربية وأحبها الجميع لطعمها اللذيذ والشهي، وبدلاً من شرائه جاهز بسعر عالي وبمكونات غير مضمونة تعرفوا معنا في هذا المقال على طريقة عمل الدونات في نصف ساعة في البيت بكل سهولة وبمكونات متوافرة في كل مطبخ وبنفس طعم الجاهز.

طريقة عمل الدونات

وقبل أن نعرض عليكم طريقة عمل الدونات سنوضح لكم المكونات بالتفصيل وهي كالتالي:

مكونات الدونات

كوبان ونصف دقيق أبيض “طحين”.

ملعقة صغيرة ونصف خميرة جافة.

ثلاثة ملاعق كبيرة زبدة قطع صغيرة طرية بحرارة المطبخ.

ثلاثة ملاعق كبيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب لبن سائل دافئ.

بيضة واحدة مخفوقة.

كمية زيت للقلي.

سكر بودرة أو شوكولاتة أو صوص كراميل للتزين.

نوتيلا أو مربى أو كسترد للحشو,

طريقة تحضير الدونات خطوة بخطوة