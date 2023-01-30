الدونات واحد من الحلويات الأمريكية التي أصبحت معروفة جداً في الدول العربية وأحبها الجميع لطعمها اللذيذ والشهي، وبدلاً من شرائه جاهز بسعر عالي وبمكونات غير مضمونة تعرفوا معنا في هذا المقال على طريقة عمل الدونات في نصف ساعة في البيت بكل سهولة وبمكونات متوافرة في كل مطبخ وبنفس طعم الجاهز.
طريقة عمل الدونات
وقبل أن نعرض عليكم طريقة عمل الدونات سنوضح لكم المكونات بالتفصيل وهي كالتالي:
مكونات الدونات
- كوبان ونصف دقيق أبيض “طحين”.
- ملعقة صغيرة ونصف خميرة جافة.
- ثلاثة ملاعق كبيرة زبدة قطع صغيرة طرية بحرارة المطبخ.
- ثلاثة ملاعق كبيرة سكر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب لبن سائل دافئ.
- بيضة واحدة مخفوقة.
- كمية زيت للقلي.
- سكر بودرة أو شوكولاتة أو صوص كراميل للتزين.
- نوتيلا أو مربى أو كسترد للحشو,
طريقة تحضير الدونات خطوة بخطوة
- أولاً نضع في وعاء كمية الدقيق مع الخميرة ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف الزبدة مع الدقيق ونفركهما مع بعض ونتأكد من عدم وجود أي كتل.
- بعد ذلك نضيف كمية السكر والملح على الخليط ونقلبهم جيداً.
- في منتصف الخليط نصنع حفرة ونضع فيها البيضة المخفوقة مع اللبن السائل ونبدأ في عجن المكونات مع بعضها حتى تتكون معنا كرة متماسكة.
- نرش قليل من الدقيق على سطح أملس ونستمر في عجن العجينة لمدة 5 دقائق حتى نصحل على عجينة متماسكة وملساء وطرية.
- نضع العجينة في وعاء مدهون بزيت ونغطيها جيداً ونتركها في مكان دافئ ونتركها لمدة ساعتين على الأقل حتى تتخمر وتضاعف حجمها.
- نقوم بتحرير الهواء من العجينة بأصابعنا ثم نقوم بفردها على سطح أملس بسمك سنتي واحد ثم نبدأ بتقطيع العجينة دوائر بالقطاع وبقطع أصغر نقطع من المنتصف.
- ننقل قطع الدوناتس على ورق زبددة مرشوش بقليل من الدقيق ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر مدة ساعة تقريباً.
- في مقلاة نسخن كمية زيت ونقوم بقلي حبات الدونات من الجانبين حتى تأخذ لون ذهبي مقرمش.
- نرقع الدوناتس من على الزيت ونضعها على أوراق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد
- ومنها نقوم بحشيهم بالحشوات المفضلة ونزينها أيضاً بالكراميل أو السكر أو الشوكولاتة وتكون جاهزة للتناول.