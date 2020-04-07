طريقة عمل “الشلولو” وفوائدها .. وهل تقي من فيروس كورونا ؟

تصدرت أكلة “الشلولو” ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، حيث انتشر فيديو لا يتجاوز مدته 5 دقائق عن فوائد تلك الوجبة في تقوية الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات. يتحدث فيه الدكتور “مجدي نزيه”، رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، مع الإعلامي محمود سعد خلال لقائهما في برنامج “باب الخلق”، المذاع عبر قناة “النهار” عن “الشلولو” وفوائده.

“الشلولو” وجبة مضادة للفيروسات

وأكد نزيه خلال الحلقة، أن وجبة “الشلولو” من الوجبات الجبارة في مقاومة الفيروسات والتي منها كورونا المستجد، حيث أنها من مدعمات الجهاز المناعي، مشيرًا إلى أنها ليست وجبة جديدة، حيث كان يستخدمها المصريون القدماء منذ أكثر من 5 آلاف سنة، وكانوا يضيفون الملوخية الجافة مع الثوم والليمون والشطة والماء.

معلومات هامة عن “الشلولو”

وجبة مصرية قديمة تعود إلى عصر الفراعنة .

تتكون من الملوخية الجافة والثوم والليمون .

يكثر استخدامها في صعيد مصر حتى الآن .

تدعم جهاز المناعة وتقاوم الفيروسات .

لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها تساعد في رفع كفاءة الجهاز المناعي .

طريقة عمل “الشلولو”

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل “الشلولو” في برنامج “الشيف”، الذي يقدمه عبر فضائية ” cbc” سفرة، وذكر مكوناتها وهي :

ملوخية ناشفة.

ثوم.

طماطم.

كزبرة ناشفة.

فلفل حار.

بصل.

ملح.

ليمون .

طريقة التحضير