طريقة عمل مشروب السحلب بالشوكولاتة اللذيذ والمختلف

من المعروف أن السحلب من المشروبات الشتوية المميزة جداً التي تشعرنا بالدفء، ولكن معنا ستتعرفوا على طريقة عمل مشروب السحلب بالشوكولاتة اللذيذ والجديدة، تابعوا معنا المكونات والطريقة بالتفصيل في الفقرات التالية.

مشروب السحلب بالشوكولاتة المختلف

يعتبر مشروب السحلب بالشوكولاتة واحد من أفضل المشروبات الساخنة التي تقدم في فصل الشتاء البارد.

مكونات مشروب السحلب بالشوكولاتة

المكونات تكفي لعمل أربع أكواب

4 كوب كبير لبن (960 ملل)

2 ملعقة صغيرة بودرة سحلب

كوب كبير شيكولاته مبشورة

4 ملعقة صغيرة سكر أبيض

للتزيين والتقديم : 4 ملعقة صغيرة جوز هند مبشور

ملعقة صغيرة قرفة بودرة

كمية من المكسرات أو سمسم أو فول سوداني حسب الرغبة

خطوات تجهيز المشروب