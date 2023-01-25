طريقة كبة البطاطس مع اﻷرز من المطبخ الكويتي

المطبخ الكويتي غني الوصفات الطيبة و الشهية التي تكمل سفرتك، كبة البطاطس مع اﻷرز واحدة من الوصفات الطيبة والسهلة والسريعة التي يمكن تجهيزها في وقت قصير، سنقدم لكم المكونات والخطوات بالتفصيل في الفقرات التالية من هذا المقال.

مكونات كبة البطاطس مع اﻷرز

كوبان الأرز البسمتي

3 أكواب الماء

مكعبان إثنين توابل الأرز الأبيض

ثمرتان متوسطتان البطاطا مسلوقتان “بطاطس”.

ملعقتان كبيرتان الزيت النباتي

ثمرتان متوسطتان البصل

كيلو لحم الغنم المفروم

ملعقة كبيرة مسحوق الكاري

ثلاثة ملاعق كبيرة الصنوبر

ملعقتان كبيرتان الزبيب

كوب الشبث الطازج مفروم.

طريقة تجهيز الوصفة