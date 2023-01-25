طريقة كبة البطاطس مع اﻷرز من المطبخ الكويتي

المطبخ الكويتي غني الوصفات الطيبة و الشهية التي تكمل سفرتك، كبة البطاطس مع اﻷرز واحدة من الوصفات الطيبة والسهلة والسريعة التي يمكن تجهيزها في وقت قصير، سنقدم لكم المكونات والخطوات بالتفصيل في الفقرات التالية من هذا المقال.
مكونات كبة البطاطس مع اﻷرز
- كوبان الأرز البسمتي
- 3 أكواب الماء
- مكعبان إثنين توابل الأرز الأبيض
- ثمرتان متوسطتان البطاطا مسلوقتان “بطاطس”.
- ملعقتان كبيرتان الزيت النباتي
- ثمرتان متوسطتان البصل
- كيلو لحم الغنم المفروم
- ملعقة كبيرة مسحوق الكاري
- ثلاثة ملاعق كبيرة الصنوبر
- ملعقتان كبيرتان الزبيب
- كوب الشبث الطازج مفروم.
طريقة تجهيز الوصفة
- في قدر مناسب الحجم نضع كمية الأرز مع الماء مع إضافة مكعّبان من توابل الأرز الأبيض ونقلب الخليط جيداً بإستمرار حتى يبدأ في الغليان.
- ثم نغطّى القلب ونتركه على نار هادئة حتى ينضج الأرز تماماً، ثم نرفَع القدر من على النار ونضعه جانبًا حتى يبرد.
- في وعاء نهرَس البطاطا جيداً مع الأرز
- في هذه اﻹثناء في مقلاة كبيرة غير قابلة للإلتصاق نسخن كمية الزيت ونشوح فيها البصل حتى يصبح ليّنًا.
- ثم نضع اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونه ويصبح اللون البني الذهبي.
- نتبل اللحم بالكاري ومكعّبان المرقة، مع إضافة الصنوبر والزبيب ونقلب حتى ينضج المكونات.
- نرفَع القدر من على النار ثم نضيف أخيراً الشّبث ونقلب ثم نترك الخليط جانبًا حتى يبرد.
- نبل أيدينا ثم نأخذ قطع متوسطة الحجم من مزيج البطاطا والأرز ونشكلها على شكل كريات ثم نثقب في المنتصف من جانب واحد بواسطة الإصبع.
- ثم نحشى كريات البطاطس بقليل من خليط اللحم ونغلقها جيّداً.
- نقوم بقلّى حبات الكبّة على دفعات في الزيت ساخن من قبل حتى تصبح ذهبية اللون.
- وهنا نقدَّم حبات الكبة ساخنة مع طبق من السلطة الخضراء وسلطة اللبن الزبادي.