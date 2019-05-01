مفاجأة غير سارة في طقس أول أيام رمضان…تعرف على التفاصيل

صرح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس الأسبوع القادم من المتوقع أن يشهد موجة حارة، تصل إلى ذروتها أيام الأحد والاثنين القادمين مع بداية شهر رمضان المبارك، وقد أضاف شاهين في تصريحات صباح الأربعاء، أن الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد هذه الأيام سوف تبدأ في الانحسار بداية من يوم الجمعة القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة 7 درجات أيام الخميس والجمعة القادمين، لتصل درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم، على أن ترتفع مرة ثانية يوم الأحد والإثنين.

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وقد أضاف شاهين أن الموجة الحارة سوف تصل إلى ذروتها أول يوم رمضان يوم الإثنين القادم، حيث تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية على القاهرة، ثم تبدأ الحرارة في العودة إلى معدلاتها الطبيعية بداية من يوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وقد وجه شاهين نصيحة إلى المواطنين بعدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء أغطية للرأس.

يذكر أن أول أيام شهر رمضان المبارك سوف تكون يوم الإثنين القادم الموافق 6 مايو 2019، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 6 يونيو القادم.

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