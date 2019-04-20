طقس الأحد 21 أبريل لطيف مع فرص للأمطار شمالا ونشاط للرياح في سيناء

تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها ويستمر الاعتدال في الطقس نهارا، بينما تستمر البرودة ليلا على كافة الأنحاء، غدا الأحد 21 أبريل 2019، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل القاهرة وفقا للتوقعات 22 درجة مئوية، ويتوقع الخبراء بشكل عام أن يكون طقس الأحد مائلا للبرودة على السواحل الشمالية ولطيفا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد نهارا، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وأن يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يتوقعون نشاطا للرياح على معظم الانحاء وتكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تتسبب الرياح في اضطراب الملاحة البحرية حيث تنشط على البحرين المتوسط والأحمر.

وعن حالة البحر المتوسط ، فيتوقع أن يكون الموج مضطربا، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، وتكون الرياح السطحية به شمالية غربية، وكذلك البحر الأحمر، فإن حالته مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية به تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 21 أبريل 2019، فهي كالتالي وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15 درجة

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

← إقرأ أيضاً: