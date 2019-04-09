طقس الأربعاء 10 أبريل..انخفاض الحرارة مستمر وتحذيرات من الشبورة المائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة إلى نهاية هذا الأسبوع، وقد قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أن البلاد ستشهد حالة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة مضيفا أن الانخفاض مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، متوقعا أن تسجل الحرارة 25 درجة مئوية على القاهرة، كما تتهيأ فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وأضاف عطا أن وجود الاستقرار يصاحبه ظهور الشبوة المائية في الصباح الباكر، وهو ما يتطلب من المواطنين الحذر، وخاصة السائقين على الطرق السريعة.

طقس الأربعاء 10 أبريل

وبخصوص طقس الغد الأربعاء 10 أبريل، يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على ومحافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بينما يكون الطقس باردا ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية هناك.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 10 أبريل فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

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